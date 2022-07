Conheça a história da família que legislou, por décadas, o município de Castanhal

Era o ano de 1936, precisamente no dia 12 de agosto daquele ano, uma quarta-feira.

Transcorrida a eleição para Prefeito Municipal de Castanhal, fora eleito pelo povo o candidato Maximino Porpino da Silva (Primeiro Prefeito Constitucional de Castanhal, pelo PP – Partido Progressista). Vale salientar que os dois primeiros Prefeitos: Francisco Rodrigues de Assis, e Alberto Ribeiro Pinheiro, ambos do PL - Partidos Liberal, o primeiro era Comandante; o segundo fora nomeado.

Maximino Porpino da Silva assumiu a Prefeitura no dia 12 de agosto de 1936, e governou até o último dia do seu mandato no dia 20 de novembro de 1942, considerado um governo tranquilo.

VEJA MAIS

Contados mais de vinte anos depois dessa primeira eleição assistida pelo povo, e outros onze Prefeitos terem comandado o Município de Castanhal, cada um à sua maneira política, o povo castanhalense volta às urnas e elege Maximino Porpino da Silva Filho, filho do primeiro Prefeito eleito constitucionalmente pelo povo, que tinha o mesmo nome do pai.

Maximino Porpino da Silva Filho, assumiu o seu mandato no dia 31 de janeiro de 1963 e deixou a sua cadeira no dia 14 de junho de 1965 (fora deposto, que já é outra história). Seu Partido era o UDN – União Democrática Nacional.

Eleito por sufrágio universal (direito de votar e ser votado independentemente de fatores sociais, como gênero, cor, renda e escolaridade, gerando representação popular) o Prefeito Maximino Porpino da Silva Filho teve seu governo conturbado e fora deposto. No livro “Castanhal e suas raízes Evolução de uma cidade” (Pag. 76, Souza, Hugo Luiz de, 2016), há a seguinte citação: [...Devido problema de parto, meu filho Marcos nasceu num hospital em Belém, porque Castanhal naquele ano de 1963 ainda estava muito atrasada com relação à medicina. Na volta de Belém, quando cheguei ao centro da cidade deparei-me com montes e montes de galhos e troncos de mangueira entulhados pelas ruas e frentes das

lojas e casas. Aconteceu que não pude entrar na minha casa, que ficava nos fundos da Loja, antes de mandar chamar homens e trator e caçamba para retirar de frente da nossa loja o monte de galhos de árvores de mangueiras. O Mimo (Maximino Porpino), Prefeito na época, havia mandado derrubar todas as mangueiras do centro da Cidade. Aquela atitude absurda e impensada dele, causou muita insatisfação em todos...], relato de Antônio Carneiro.

No dia 31 de janeiro de 1967 o candidato à Prefeitura de Castanhal Pedro Coelho da Mota, ganhou as eleições e assumiu o governo que durou todo o seu ciclo: 30 de janeiro de 1971, tido reconhecimento da população castanhalense como ótimo desempenho. Mas o seu Partido ARENA Aliança Renovadora Nacional, que conseguira eleger o Prefeito (interventor) Álvaro Menezes da Silva na eleição anterior, não conseguiu fazer o seu sucessor.

A contar da data de 30 de janeiro de 1971, até 1º de janeiro de 2017, cinquenta anos se passaram, e a história política em Castanhal se repete quando, pela segunda vez, um filho de Prefeito, desta vez, Pedro Coelho da Mota Filho, assume o comando político do Município Modelo, que durou até o dia 31 de dezembro de 2020, findo seu mandato constitucional.