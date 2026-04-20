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Chuvas em BeIém: Inmet emite alerta laranja e amarelo no Pará; veja a previsão durante a semana

As chuvas intensas deste domingo (19) causaram diversos pontos de alagamento na Região Metropolitana de Belém e devem seguir durante a semana

Victoria Rodrigues
fonte

As chuvas intensas causaram alagamentos no bairro do Guamá, em Belém. (Foto: Thiago Gomes/ O Liberal)

Após as fortes chuvas que atingiram a Região Metropolitana de Belém neste domingo (19), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo e laranja para o estado do Pará. Com a intensidade do volume das chuvas, vários pontos da cidade ficaram alagados e diversas famílias perderam móveis de suas residências, mas a previsão do tempo para esta semana ainda é de chuvas até sexta-feira (24).

Entenda o que são os sinais de alerta do Inmet:

  • Alerta laranja

A classificação do alerta laranja aponta para a previsão meteorológica de "perigo potencial", em que há chance de chuvas entre 30 e 60 mm por hora ou 50 e 100 mm por dia, e ventos de 60 a 100 km/h. Entre os problemas e desastres ambientais que a mudança do clima pode causar, estão: os riscos de corte de energia elétrica, o perigo com possíveis descargas elétricas, a queda de galhos de árvores e os alagamentos. A Grande Belém e outras regiões do Pará estão dentro desta área de alerta. Confira:

image (Reprodução / Inmet)

  • Alerta amarelo

Já a classificação do alerta amarelo aponta para a previsão de "perigo", em que há chances do volume de chuvas estar entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, com ventos de 40 a 60 km/h. Com a intensidade da água e a velocidade dos ventos, existem também alguns riscos que a população pode correr nesse período: baixo risco de corte de energia elétrica, descargas elétricas, queda de galhos de árvores e alagamentos.

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Veja algumas instruções para esse período de chuvas:

De acordo com o Inmet, a maior parte do Pará está com o alerta laranja (inclusive a região metropolitana de Belém), com exceção apenas de parte do nordeste do estado que está com o alerta amarelo. Veja algumas instruções do instituto para seguir durante este período de chuvas:

  • Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas, e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
  • Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Confira a previsão do tempo durante a semana (Inmet):

🌧️ Segunda-feira (20/04/2026)

  • Temperatura mínima: 23 ºC
  • Temperatura máxima: 30 ºC
  • Umidade máxima: 95%
  • Umidade mínima: 75%

Obs.: a manhã promete muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas; a tarde, muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas; e a noite, muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

🌧️ Terça-feira (21/04/2026)

  • Temperatura mínima: 24º C
  • Temperatura máxima: 29 ºC
  • Umidade máxima: 100%
  • Umidade mínima: 80%

Obs.: a manhã promete muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas; a tarde, muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas; e a noite, muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

🌧️ Quarta-feira (22/04/2026)

  • Temperatura mínima: 25 ºC
  • Temperatura máxima: 30 ºC
  • Umidade máxima: 100%
  • Umidade mínima: 70%

Obs.: o dia todo promete muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas.

🌧️ Quinta-feira (23/04/2026)

  • Temperatura mínima: 25 ºC
  • Temperatura máxima: 30 ºC
  • Umidade máxima: 100%
  • Umidade mínima: 70%

Obs.: o dia todo promete muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

🌧️ Sexta-feira (24/04/2026)

  • Temperatura mínima: 24 ºC
  • Temperatura máxima: 29 ºC
  • Umidade máxima: 100%
  • Umidade mínima: 80%

Obs.: o dia todo promete muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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