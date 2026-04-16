Inmet alerta para perigo de chuvas intensas no Norte e Nordeste

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alertas de perigo para chuvas intensas no Norte e parte do Nordeste, e de perigo potencial para temporais no Sul e áreas do Centro-Oeste.

Segundo o instituto, a Região Norte tem previsão de chuva intensa na forma de pancada de chuva.

No Nordeste, a previsão é de chuva intensa no Maranhão, norte do Piauí e extremo noroeste do Ceará. Nos outros estados da região há possibilidade de chuva isolada, mas sem grandes acumulados.

Na Região Centro-Oeste, há previsão de chuva intensa no Mato Grosso e no oeste do Mato Grosso do Sul. Com temperaturas variando entre 16ºC e máxima prevista de 34ºC.

No Sudeste, o cenário é de tempo estável em grande parte da região, com exceção de São Paulo, onde há possibilidade de chuva isolada no extremo oeste do estado. A mínima registrada foi de 7ºC e máxima prevista de 32ºC.

Na Região Sul, o aviso é de tempestade com possibilidade de rajadas de vento, chuva intensa e possível queda de granizo entre o oeste do Paraná, Santa Catarina e centro-leste do Rio Grande do Sul. Há também previsão de ventos costeiros no litoral do Rio Grande do Sul.

O alerta de perigo é válido das 9h de quarta-feira (16) até as 23h59 desta quinta-feira (17), abrangendo áreas do Norte do país, Maranhão, norte de Mato Grosso e regiões vizinhas.

Segundo o Inmet, estão previstas chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora, podendo chegar a 100 mm por dia e ventos intensos de 60 a 100 km/h.

Há risco de corte de energia elétrica, alagamentos, queda de galhos de árvores e descargas elétricas.

As áreas mais afetadas incluem as regiões do Amazonas, Pará, Amapá, Tocantins, Maranhão, Piauí, Rondônia e Mato Grosso.

As instabilidades atingem principalmente o oeste do Paraná, Santa Catarina e áreas do Rio Grande do Sul, além de regiões do Mato Grosso do Sul e interior de São Paulo.

Recomendações

O Inmet orienta que, em caso de rajadas de vento, a população evite se abrigar sob árvores e não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda.

Também é recomendado desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, se possível. Em situações de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).