VÍDEO: Pai faz surpresa para filha em escola após passar 5 anos longe dela

Um pai fez uma surpresa emocionante para a filha após passar um tempo distante dela. Em um reencontro com a pequena após viver cinco anos na Europa, Júnior Amorim decidiu se vestir de Homem-Aranha e se apresentar na escola da filha, sem ela saber que por debaixo da roupa de super-herói, na verdade, estava seu genitor.

Durante o recreio, o homem apareceu para se apresentar para as crianças da escola, até que a menina foi escolhida para ir até o meio do pátio com ele. Finalmente, ele retirou a máscara e se revelou para a filha, que ficou bastante emocionada ao ver o pai. Eles, então, se abraçam felizes pelo reencontro.

Em outra publicação nas redes sociais, o rapaz chegou a responder questionamentos e críticas sobre ser um pai ausente e explicou que, mesmo com a mudança de país, nunca perdeu o contato com a filha, já que se comunicavam frequentemente por meio de videochamadas e em contato com os familiares dele e da mãe da menina, de quem ele é amigo.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo sob supervisão de Enderson Oliveira. editor web de oliberal.com)