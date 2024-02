PM leva flores e chocolate em escola de Belém para comemorar 15 anos da filha

Em um momento inusitado, um policial militar escolheu parabenizar a filha dele de uma forma emocionante, nesta segunda-feira (16). O capitão Furtado, da Polícia Militar do Pará (PMPA), escolheu a escola da filha, no Colégio Tenente Rêgo Barros, em Belém, para visitar e felicitar a moça por mais um ano de vida, levando flores e chocolate, no dia em que ela comemora 15 anos.

Ao ver o pai entrando na sala de aula, a jovem ficou emocionada, não conteve as lágrimas e caiu no choro. Recebida por beijos e abraços do pai, ela o agradeceu pela surpresa. O momento também foi surpreendente para todos que estavam na sala, que receberam o capitão Furtado com muitas palmas.

A surpresa emocionante rendeu registros de quem estava no local. A homenagem foi publicada no perfil oficial da PM e viralizou nas redes sociais. Diversos internautas elogiaram a ação do PM e parabenizaram o gesto dele nos comentários da publicação.

"Debaixo da farda existem homens e mulheres que têm famílias: esposa, esposo, mãe, pai, filhos, enfim. No dia a dia da profissão eles saem de casa sem a certeza que retornarão. Por isso, toda oportunidade de demonstrar amor e cuidado é aproveitada", descrevia a legenda da publicação no perfil da PM.