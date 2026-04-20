Chuvas intensas em Belém foram causadas por fenômenos climáticos e devem continuar, diz Inmet

As fortes chuvas que atingiram a Região Metropolitana de Belém entre sábado (18) e domingo (19) foram provocadas por uma combinação de fatores climáticos e devem continuar ao longo da semana, segundo o meteorologista José Raimundo Abreu, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com ele, as precipitações começaram ainda na tarde de sábado e se estenderam por mais de 24 horas, sendo intensificadas pelas marés altas registradas no período. “Essas chuvas começaram no sábado à tarde, permaneceram durante a noite e o dia todo, ou seja, mais de 24 horas, agravadas ainda pelas marés altas. Isso causou grandes transtornos em Belém”, explicou.

O meteorologista destacou que os volumes de chuva variaram de forma irregular entre os bairros. Na estação do Inmet, no Entroncamento, foram registrados 73,6 milímetros. Já em Nazaré, o acumulado chegou a 110 milímetros; na Terra Firme, cerca de 120 milímetros; e nos bairros da Cremação e Pedreira, volumes próximos de 100 milímetros.

Segundo Abreu, o fenômeno foi causado pela atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), associada a distúrbios de ondulações de leste. “É uma faixa de nuvens formada pela convergência dos ventos alísios, que estava bastante ativa desde a costa da África, intensificando as nuvens sobre a região”, afirmou.

Além de Belém, grande parte do nordeste do Pará também foi afetada por chuvas intensas ao longo do fim de semana. O especialista ressalta que o mês de abril já ultrapassou a média histórica de precipitação, que é de cerca de 450 milímetros. “Já atingimos esse volume e a tendência é chegar entre 550 e 600 milímetros até o fim do mês, superando em mais de 20% a média”, disse.

A previsão indica que as chuvas devem continuar nos próximos dias, principalmente no período da tarde e noite, mas com menor intensidade em comparação ao domingo (19). Há expectativa de melhora temporária na terça-feira (21), com períodos de sol pela manhã.

O meteorologista também alertou para a continuidade das marés altas nos dias 20 e 21, o que pode agravar novos episódios de alagamento. “São as maiores marés do mês de abril, influenciadas pelo alinhamento da lua nova com a Terra e o Sol”, explicou.

Segundo o Inmet, o cenário de chuvas frequentes deve se estender até o início de maio, mantendo o padrão típico do período chuvoso na região, com impactos diretos na rotina da população.