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Inmet emite alerta laranja e amarelo para chuvas em grande parte do Brasil

Conforme o instituto, os avisos são válidos até a noite desta terça (7)

Estadão Conteúdo
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Maio deve ter chuvas intensas, segundo previsão do Inmet. (Foto: Arquivo / Agência Pará)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja para chuvas intensas no Nordeste, Norte, Centro-Oeste, parte do Sudeste e Sul do Brasil. Além disso, a região Sul recebeu outro alerta laranja: para acúmulo de chuva, nesta terça-feira, 7. Conforme o instituto, os avisos são válidos até a noite desta terça. Veja a seguir.

Alerta laranja para chuvas intensas:

  • Paraíba
  • Pernambuco
  • Rio Grande do Norte
  • Ceará
  • Amazonas
  • Acre
  • Rondônia
  • Mato Grosso
  • Goiás
  • Pará
  • Trechos de Roraima, Amapá, Tocantins, Minas Gerais, Piauí, norte do Mato Grosso do Sul e noroeste de São Paulo.

Segundo o alerta, são esperadas chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia, com ventos de 60 a 100 km/h. Nas regiões afetadas há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Além disso, o Inmet emitiu outro alerta laranja para acúmulo de chuva nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e a região sul do Mato Grosso do Sul.

Alerta amarelo para chuvas intensas:

  • São Paulo
  • Paraíba
  • Pernambuco
  • Rio Grande do Norte
  • Ceará
  • Alagoas
  • Sergipe
  • Piauí
  • Amazonas
  • Rondônia
  • Acre
  • Mato Grosso
  • Goiás
  • Tocantins
  • Pará
  • Amapá
  • Roraima
  • Trechos do Maranhão, Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Maranhão e Bahia.

Nessas regiões, são esperadas chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou 50 milímetros por dia, com ventos de 40 a 60 km/h. Existe um risco baixo de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Há ainda um terceiro alerta amarelo, dessa vez de tempestade, divulgado pelo Inmet nesta terça, que deve afetar os Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, oeste de São Paulo e trechos do Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais.

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