Inmet emite alerta laranja e amarelo para chuvas em grande parte do Brasil
Conforme o instituto, os avisos são válidos até a noite desta terça (7)
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja para chuvas intensas no Nordeste, Norte, Centro-Oeste, parte do Sudeste e Sul do Brasil. Além disso, a região Sul recebeu outro alerta laranja: para acúmulo de chuva, nesta terça-feira, 7. Conforme o instituto, os avisos são válidos até a noite desta terça. Veja a seguir.
Alerta laranja para chuvas intensas:
- Paraíba
- Pernambuco
- Rio Grande do Norte
- Ceará
- Amazonas
- Acre
- Rondônia
- Mato Grosso
- Goiás
- Pará
- Trechos de Roraima, Amapá, Tocantins, Minas Gerais, Piauí, norte do Mato Grosso do Sul e noroeste de São Paulo.
Segundo o alerta, são esperadas chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia, com ventos de 60 a 100 km/h. Nas regiões afetadas há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Além disso, o Inmet emitiu outro alerta laranja para acúmulo de chuva nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e a região sul do Mato Grosso do Sul.
Alerta amarelo para chuvas intensas:
- São Paulo
- Paraíba
- Pernambuco
- Rio Grande do Norte
- Ceará
- Alagoas
- Sergipe
- Piauí
- Amazonas
- Rondônia
- Acre
- Mato Grosso
- Goiás
- Tocantins
- Pará
- Amapá
- Roraima
- Trechos do Maranhão, Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Maranhão e Bahia.
Nessas regiões, são esperadas chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou 50 milímetros por dia, com ventos de 40 a 60 km/h. Existe um risco baixo de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Há ainda um terceiro alerta amarelo, dessa vez de tempestade, divulgado pelo Inmet nesta terça, que deve afetar os Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, oeste de São Paulo e trechos do Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais.
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