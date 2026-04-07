Inmet emite alerta laranja e amarelo para chuvas em grande parte do Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja para chuvas intensas no Nordeste, Norte, Centro-Oeste, parte do Sudeste e Sul do Brasil. Além disso, a região Sul recebeu outro alerta laranja: para acúmulo de chuva, nesta terça-feira, 7. Conforme o instituto, os avisos são válidos até a noite desta terça. Veja a seguir.

Alerta laranja para chuvas intensas:

Paraíba

Pernambuco

Rio Grande do Norte

Ceará

Amazonas

Acre

Rondônia

Mato Grosso

Goiás

Pará

Trechos de Roraima, Amapá, Tocantins, Minas Gerais, Piauí, norte do Mato Grosso do Sul e noroeste de São Paulo.

Segundo o alerta, são esperadas chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia, com ventos de 60 a 100 km/h. Nas regiões afetadas há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Além disso, o Inmet emitiu outro alerta laranja para acúmulo de chuva nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e a região sul do Mato Grosso do Sul.

Alerta amarelo para chuvas intensas:

São Paulo

Paraíba

Pernambuco

Rio Grande do Norte

Ceará

Alagoas

Sergipe

Piauí

Amazonas

Rondônia

Acre

Mato Grosso

Goiás

Tocantins

Pará

Amapá

Roraima

Trechos do Maranhão, Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Maranhão e Bahia.

Nessas regiões, são esperadas chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou 50 milímetros por dia, com ventos de 40 a 60 km/h. Existe um risco baixo de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Há ainda um terceiro alerta amarelo, dessa vez de tempestade, divulgado pelo Inmet nesta terça, que deve afetar os Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, oeste de São Paulo e trechos do Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais.