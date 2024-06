Cerimônia em Belém marca chegada dos restos mortais de padre que pode se tornar santo

Na noite desta quinta-feira (27), a Capela Nossa Senhora de Lourdes, em Belém, foi palco de uma cerimônia solene que marcou a chegada dos restos mortais do padre italiano Luciano Ciman, sacerdote que esteve em missão por 14 anos na cidade, onde, segundo relatos de alguns fieis, realizou alguns milagres.

Padre Luciano Ciman pode se tornar santo (Reprodução/Redes Sociais)

O religioso, que faleceu em Belém em 2004, foi trasladado após um longo processo envolvendo fiéis e amigos que desejavam honrar sua memória. Padre Luciano foi lembrado por sua dedicação e milagres atribuídos a ele, o que levou a irmandade a iniciar o processo para incluí-lo na lista de beatos, requisito inicial para ser considerado santo pela Igreja Católica.

A cerimônia contou com a presença de Célio Lima, coordenador do Terço dos Homens e da equipe Amigos do Padre Luciano, que liderou a missão de trazer os restos mortais do sacerdote de volta ao Pará. Assim como muitos presentes na cerimônia, Célio também diz ter testemunhado em sua pele um milagre de padre Luciano.

Célio Lima diz ter sido curado de um câncer pelo padre Luciano. Ele esteve envolvido no processo para trazer os restos mortais para Belém. (Claudio Pinheiro)

"Eu sou um milagre do padre Luciano. Fui curado de um câncer em estado de metástase após uma reza dele. Fizemos a reza, e alguns dias depois, nos exames seguintes, não havia mais tumor. Os médicos ficaram surpresos," relatou Célio Lima, emocionado.

Laysa Beckman, outra testemunha, compartilhou que seu filho, nascido com uma enfermidade grave, foi curado após receber a bênção do padre Luciano. "Meu filho nasceu com uma grave icterícia, foi um tormento, algo delicado. Entreguei o bebê para ele e para Nossa Senhora aqui nessa igreja. Hoje, meu filho tem 16 anos, ele é um milagre do padre" contou Laysa.

A cerimônia, que também marca o início do processo para beatificação do padre Luciano, reuniu os fiéis em um momento de fé e memória, pois havia muitas pessoas que foram próximas do padre. “Ele gostava de contar histórias em seus sermões, era um ser doce, amigo, realmente cativou a todos aqui em Belém e por isso ele está retornando”, disse Célio.

O filho de Laysa Beckman recebeu uma cura após intervenção do padre Luciano (Claudio Pinheiro/O Liberal)

Célio informou à reportagem que um grupo de trabalho foi formado recentemente para coletar provas e informações necessárias para avançar no processo de beatificação, o primeiro passo para que o religioso seja declarado santo. "É um trabalho minucioso, mas estamos colhendo tudo de importante que encontramos", disse.

Durante a missa, as urnas contendo os restos mortais de padre Luciano e de outros dois sacerdotes estavam na entrada da capela. Os presentes, ao entrar, faziam o sinal da cruz e se emocionavam ao ler o nome do padre na urna.

No decorrer da cerimônia, as urnas foram levadas até um jardim dentro da igreja e depositadas em frente a uma imagem de Nossa Senhora de Lourdes, acompanhadas por orações dos fiéis.

Cerimônia foi regada de emoção (Claudio Pinheiro/O Liberal)

“Este evento não só celebra a memória de padre Luciano, mas também reforça a devoção e o carinho que muitos em Belém ainda nutrem por ele”, disse Layse, se dizendo esperançosa de um dia ver seu amigo padre considerado santo pela igreja.