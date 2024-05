O que é Corpus Christi? Milagre registrado na Itália deu origem à celebração

Católicos de várias partes do mundo celebram nesta quinta-feira (30) o dia de Corpus Christi. A data é marcada anualmente 60 dias após a Páscoa e faz referência a um milagre ocorrido em 1264, na Itália. A Igreja Católica acredita que, no referido ano, as relíquias da Santíssima Eucaristia se transformaram em carne ensanguentada e foram levadas em procissão até a cidade de Orvieto, na região da Úmbria. Fazem parte do ritual da eucaristia símbolos que remetem ao corpo e ao sangue de Jesus Cristo, como a hóstia e o vinho, e os aparatos usados neste ritual.

No Brasil, Corpus Christi é tratado como ponto facultativo nacional, mas, em algumas cidades, como São Paulo e Belo Horizonte e Belém, a data é feriado.

Mais história de Corpus Christi

A origem desta festa remonta ao Século XIII, quando na Bélgica, uma freira de nome Juliana recebeu diversas aparições místicas de Jesus lhe pedindo a expansão do culto à Eucaristia e o incentivo público desta devoção. A priori a festa iniciou naquela região, em 1247, pouco a pouco foi se consolidando nas cidades vizinhas até que o Papa Urbano IV a instituiu para o mundo inteiro em 1264.

Diversos milagres eucarísticos, como o da Hóstia que sangrou nas mãos de um sacerdote que duvidou da presença real de Cristo, em Bolsena, colaboraram para que Urbano IV ampliasse o culto eucarístico à Igreja no mundo inteiro.

Celebrações

A Igreja Católica celebra a Solenidade de Corpus Christi após o Domingo da Santíssima Trindade. Este é o único dia em que o Santíssimo Sacramento é levado pelas ruas, exaltado publicamente pelos fiéis que agradecem e louvam a Deus pelo inestimável dom da Eucaristia, na qual o próprio Senhor se faz presente como alimento e remédio da alma.

A ornamentação de tapetes é uma expressão de fé, transformada em obras de arte, geralmente confeccionadas com base de serragem, borra de café, farinha, casca de ovos, areia, folhas, flores e outros materiais. Essa iniciativa é uma expressão de carinho com a Santíssima Eucaristia.