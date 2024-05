No Pará, Corpus Christi é feriado ou ponto facultativo? Saiba!

O dia de Corpus Christi é uma comemoração feita pela Igreja Católica para celebrar o corpo e o sangue de Jesus Cristo, honrando sua morte e ressurreição. Uma curiosidade pela data A data muda de ano para ano, pois é realizada sempre 60 dias após a Páscoa, obrigatoriamente na quinta-feira seguinte ao Domingo da Santíssima Trindade.

A data pode variar conforme o calendário do ano, por exemplo, em 2023 a celebração aconteceu em 8 de junho. Contudo, todos os anos a pergunta é a mesma: Corpus Christi é feriado ou ponto facultativo?. No Pará, o dia de celebração não é considerado um feriado nacional, mas sim um ponto facultativo, conforme classificado pelo governo do Estado.

No início deste ano, o governador Helder Barbalho (MDB) assinou um ofício que decretou que a data fosse considerada ponto facultativo. Além de informar que o dia 31 também será facultado e os dias serão compensados com o acréscimo de uma hora à jornada diária normal de trabalho, nos seis dias úteis subsequentes aos dias facultados.

VEJA OS PRÓXIMOS FERIADOS DE 2024

15 de agosto , Adesão do Grão-Pará à Independência do Brasil, feriado estadual; (quinta-feira)

, Adesão do Grão-Pará à Independência do Brasil, feriado estadual; (quinta-feira) 16 de agosto , ponto facultativo; (sexta-feira)

, ponto facultativo; (sexta-feira) 7 de setembro , Independência do Brasil, feriado nacional; (sábado)

, Independência do Brasil, feriado nacional; (sábado) 12 de outubro , Nossa Senhora Aparecida, feriado nacional; (sábado)

, Nossa Senhora Aparecida, feriado nacional; (sábado) 14 de outubro , Pós-Círio, ponto facultativo; (segunda-feira)

, Pós-Círio, ponto facultativo; (segunda-feira) 28 de outubro , Recírio e Dia do Servidor Público, ponto facultativo; (segunda-feira)

, Recírio e Dia do Servidor Público, ponto facultativo; (segunda-feira) 2 de novembro , finados, feriado nacional; (sábado)

, finados, feriado nacional; (sábado) 15 de novembro , Proclamação da República, feriado Nacional; (sexta-feira)

, Proclamação da República, feriado Nacional; (sexta-feira) 20 de novembro , Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, feriado nacional; (quarta-feira)

, Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, feriado nacional; (quarta-feira) 8 de dezembro , Nossa Senhora da Conceição, ponto facultativo; (domingo)

, Nossa Senhora da Conceição, ponto facultativo; (domingo) 24 de dezembro , Véspera de Natal, ponto facultativo; (terça-feira)

, Véspera de Natal, ponto facultativo; (terça-feira) 25 de dezembro , Natal, feriado nacional; (quarta-feira)

, Natal, feriado nacional; (quarta-feira) 31 de dezembro, Véspera de Ano Novo, ponto facultativo; (terça-feira)