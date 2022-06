Corpus Christi reafirma a presença de Jesus no mundo

Corpus Christi relembra o momento da última ceia, quando Jesus Cristo ofereceu seu Corpo e Sangue (na forma de Pão e Vinho) pela Humanidade, como Sacramento, e desde então a Igreja Católica adota a Eucaristia como prática de salvação. Esse evento está diretamente relacionado à Páscoa, como esclarece o cônego Ronaldo Menezes, pároco de São Geraldo Magela. Confira a entrevista:

- Quando foi instituída a festa de Corpus Christi?

A instituição dessa festa está ligada a um famoso milagre eucarístico, o que motivou o papa Urbano IV a instituí-la como solenidade nos moldes que temos hoje. O milagre deu-se no século XIII, quando um sacerdote de nome Pedro teve sérias dúvidas da presença real de Jesus na Eucaristia. Por causa disso, fez uma peregrinação a Roma, até o túmulo do Apóstolo São Pedro. Ao regressar, enquanto celebrava a missa na cidade de Bolsena, Itália, na capela de Santa Cristina, a Hóstia começou a sangrar, manchando de sangue o corporal. A notícia naturalmente espalhou-se, até chegar ao papa, que estava às proximidades de Orvieto. O papa pediu que lhe levassem o corporal. Ao vê-lo, o papa caiu de joelhos em oração, e depois todo o povo presente, que recebera a relíquia em uma grande procissão. Pouco depois, o papa escreveu a Bula "Transiturus" com a qual instituía a solenidade de Corpus Christi para toda a Igreja, a ser celebrada na quinta-feira seguinte à solenidade da Santíssima Trindade. O ofício litúrgico para esse foi preparado por Santo Tomás de Aquino, com os cânticos, como os conhecemos de memória, como o "Tão sublime Sacramento". O corporal com o sangue pode ser visto na Catedral de Orvieto, onde está guardado, e sai na procissão da grande festa do Corpo de Deus.

- Por que nas comemorações de Corpus Christi existe a tradição do tapete decorado com itens religiosos? Quando surgiu essa iniciativa e se somente existe no Brasil ou no mundo todo?

Por ser a mais importante das nossas procissões, é costume em todo o mundo cristão enfeitarem-se as ruas por onde o Senhor passará. Em muitíssimos lugares, em todas as partes, a beleza dos arranjos, ornamentos, enfeites nas ruas, impressiona, e proclamam a glória de Deus e o nosso dever em louvá-lo devidamente. Aqui no Pará é famosa, pelos seus enfeites, a procissão de Capanema. Deus merece sempre o melhor de nós, nunca o menos.

- O Corpus Christi transcorre 60 dias após a Páscoa e é um evento que muda de data na sua realização. Pode explicar esse processo? Como ele se dá?

Um modo simples de entender o cronograma é deixar-se guiar pelas grandes festas após a Páscoa, como a Ascensão do Senhor, Pentecostes e Santíssima Trindade. A quinta-feira seguinte a esta última, Santíssima Trindade, é a solenidade de Corpus Christi. Ela é móvel, devido à Páscoa do Senhor, cuja data remete ao calendário lunar.

- A partir do transcurso do Corpus Christi, outros eventos da Igreja Católica são realizados. Como se dá essa cronologia da Igreja?

A data da Páscoa é de acordo com o calendário lunar. Por isso, ela não tem uma data fixa. Está relacionada ao primeiro domingo depois da lua cheia ou no dia ou depois de 22 de março, data que marca o equinócio da primavera no hemisfério ocidental. Parece complicado, mas nem tanto. Conhecendo esta data, marcam-se as demais.

- Quais são os próximos eventos da Igreja após o Corpus Christi, ou seja, a partir da contagem de dias, prazo, tendo como referência esse evento?

Agora recomeçamos o Tempo Comum, com algumas importantes celebrações do Mistério de Cristo, cuja principal data será a solenidade de Cristo Rei do Universo, com a qual concluímos esta fase e iniciaremos um novo ano litúrgico, com o Advento.