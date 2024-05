Corpus Christi tem celebrações especiais ao redor do mundo, conheça

A celebração de Corpus Christi é vivida de várias formas em muitos lugares ao redor do mundo. A palavra Corpus Christi vem do latim e significa “Corpo de Cristo” ou “Corpo de Deus”. No Brasil é um feriado facultativo comemorado pela Igreja Católica.

A tradição diz que Jesus, na véspera de sua crucificação, se reuniu com os apóstolos na ceia e instituiu a Eucaristia. O dia de Corpus Christi então foi instaurado como uma forma de celebrar o corpo e o sangue de Jesus Cristo, honrando a morte e ressurreição de Jesus Cristo.

Confira tradições de Corpus Christi:

Em Pirenópolis, Brasil

Pirenópolis conhecida como "Piri", é um município de Goiás, e destino turístico conhecido pelas cachoeiras, arquitetura portuguesa e manifestações tradicionais, com destaque para as Cavalhadas de Pirenópolis, na Festa do Divino Espírito Santo.

As Cavalhadas são uma dramatização equestre da luta entre cristãos e mouros durante as celebrações de Corpus Christi.

Em Cusco, antiga capital do Peru

A antiga capital do Império Inca, Cusco, tem as ruas decoradas com tapetes de flores. Os tapetes são elaborados com cuidados para receberem as pessoas na procissão de Corpus Christi.

Em Cusco, a celebração de Corpus Christi muitas vezes coincide com a festividade do Inti Raymi, um festival religioso antigo em homenagem a Inti, o deus-sol.

Em Liège e Bruges, Bélgica

A cidade de Liège, na Bélgica, é o berço da celebração de Corpus Christi. A vida cultural e artística em Liége é pulsante e a arquitetura é o ponto forte de vários monumentos da cidade. No feriado de Corpus Christi os católicos lotam as ruas da cidade.

A cidade medieval de Bruges é conhecida por suas festividades de Corpus Christi, que incluem o "Sangramento de Bruges", uma procissão histórica com carros alegóricos e cenas bíblicas. Nessa festividade, a Praça do Mercado recebe tapetes de arenito, criando desenhos intrincados e coloridos que adornam o chão.

Em Toledo, Espanha

A celebração de Corpus Christi na cidade espanhola de Toledo é uma das mais antigas e solenes de toda a Espanha, com uma procissão impressionante que percorre as ruas estreitas da cidade.

Uma característica única da celebração em Toledo são as "alfombras de serradura", tapetes coloridos feitos de serragem tingida que adornam as ruas por onde passa a procissão.

Em Aracoeli, Itália

Na cidade de Genzano, próxima a Roma, a celebração de Corpus Christi é marcada pela Infiorata, uma exibição espetacular de tapetes de flores que cobrem as ruas em padrões elaborados e coloridos. A Basílica de Santa Maria in Aracoeli, no topo da colina Capitólio, é o local de uma procissão solene e uma missa especial durante as festividades de Corpus Christi.

Também, há procissão de devotos na cidade italiana de Orvieto, onde estão as vestes do sacerdote Pedro de Praga, que teria vivenciado o milagre da eucaristia. Milhares de pessoas participam de um festival de tapetes coloridos e, durante o período de confecção, conhecido como Infiorata, as ruas italianas ficam cobertas de flores, formando desenhos simples e outros sofisticados.

Em Segóvia, Espanha

Em Segóvia, durante as celebrações de Corpus Christi, as ruas são decoradas com tapetes de pétalas de rosa, formando desenhos intricados e coloridos que adornam o caminho da procissão.

A procissão principal de Corpus Christi em Segóvia conta com os membros da comunidade carregando o Santíssimo Sacramento em uma procissão solene pelas ruas históricas da cidade.

Em Braga, Porto e Lisboa, Portugal

Em Portugal tradicionalmente é dia feriado. Entre 2013 e 2015, o feriado foi retirado, mas regressou em 2016. Neste dia, em todas as 20 dioceses de Portugal fazem-se solenes procissões a partir da igreja catedral, tal como em muitas outras localidades, que são muito concorridas. Estas procissões atingem o esplendor máximo em Braga, Porto e Lisboa.

Arundel, Inglaterra

Os devotos da cidade inglesa de Arundel confeccionam o tapete de flores no corredor da Catedral de Arundel, um dos santuários medievais mais conhecidos da região, há mais de 100 anos. No último dia de procissão, a tapeçaria percorre as ruas até chegar ao pátio do Castelo de Arundel, onde há a bênção final.