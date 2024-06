Veja 6 ruas de Belém que mudaram de nome

Quem mora em Belém já deve ter escutado alguém chamando uma rua por outro nome. Essa identificação, na verdade, foi válida em algum momento, com algumas ruas fazendo alusões a eventos marcantes ou homenageando personagens importantes da história da capital paraense. Mas, com o passar dos anos, algumas vias da cidade foram recebendo outras denominações. Abaixo, veja seis ruas de Belém que já tiveram outro(s) nome(s).

Avenida João Paulo / Avenida 1° de Dezembro

Uma das principais vias de Belém, a Avenida João Paulo II - que corta o bairro do Marco, Curió-Utinga, Castanheira, Guanabara e uma parte do município de Ananindeua - já foi conhecida por Avenida Primeiro de Dezembro.

O antigo nome fazia alusão à data em que foi publicado o Laudo Arbitral da Questão do Amapá, em 1º de Dezembro de 1900, na cidade de Berna, Suíça, pelo qual o Brasil confirmou a posse sobre o Amapá, até então território pretendido pela França.

A mudança para o atual nome ocorreu após a visita do Papa João Paulo II à Belém, no dia 8 de julho de 1980. Na ocasião, o pontífice, primeiro e único a visitar a Amazônia, saiu em carreata da Rodovia BR-316 até a então Avenida 1° de Dezembro, onde celebrou missa, na esquina com a travessa Mauriti, para cerca de 300 mil pessoas. Como forma de homenagem, a avenida recebeu o seu nome.

Avenida Rômulo Maiorana / Avenida 25 de Setembro

Uma das mais arborizadas vias de Belém, a Avenida Rômulo Maiorana era antigamente conhecida por Avenida 25 de Setembro. Na data em que denominava a rua, em 1897, cerca de 640 componentes da Polícia Militar do estado do Pará participaram da campanha do arraial de canudos na Bahia.

A tropa estava sob comando do tenente-coronel Antônio Sérgio Dias Fontoura, que substituiu o coronel José Sotero de Menezes, ferido na invasão das terras de Antônio Conselheiro.

No dia 19 de novembro de 2010, a Prefeitura de Belém, pela LEI Nº 8771, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2010 - DOM Nº 11.738, DE 19/11/2010, determinou que "fica denominada de Avenida Rômulo Maiorana a atual Avenida 25 de Setembro".

Travessa da Estrella / Travessa Mariz e Barros

Uma das transversais de Belém que corta os bairros Marco, Pedreira e uma parte do Telégrafo, a atual Travessa da Estrella já foi conhecida por Travessa Mariz e Barros. A via, inclusive, recebeu de volta o nome de origem após determinação da Prefeitura em 11 de julho de 2011.

O nome faz referência ao Porto da Estrella, lugar por onde escoava a produção de uma fábrica de pólvora que abasteceu o Exército Imperial e os Aliados durante a guerra com o Paraguai, na segunda metade do século XIX.

Avenida Almirante Barroso / Avenida Tito Franco

Uma das principais vias de saída e entrada da cidade, a Avenida Almirante Barroso já foi conhecida por Avenida Tito Franco. Sua origem diretamente ligada à história da Estrada de Ferro de Bragança (1884–1965).

Inicialmente denominada também de Estrada do Marco da Légua, a avenida foi construída paralelamente aos trilhos da ferrovia, partindo da praça Floriano Peixoto, no bairro de São Brás. A inauguração ocorreu em 18 de novembro de 1929 após o advento do Ciclo da Borracha.

Avenida Presidente Vargas / Avenida 15 de Agosto

Conhecida por ser uma das vias onde "passa" várias romarias do Círio de Nazaré, a atual Avenida Presidente Vargas já foi denominada de Avenida da República, no final do século XIX, e posteriormente avenida 15 de agosto, em alusão ao dia da adesão do estado do Pará à Independência do Brasil.

Avenida Governador José Malcher / Avenida São Jerônimo

Uma das vias de Belém que já tiveram outro nome é a Avenida Governador José Malcher. Inicialmente chamada de "Estrada de Paul D’água", a via recebeu depois o nome de São Jerônimo em homenagem ao conselheiro Jerônimo Francisco Coelho, presidente e comandante das armas no Pará em 1848.

Ele foi responsável pela abertura, a partir do Arraial de Nazaré, de várias ruas e travessas que formam o atual bairro do Umarizal. O atual nome surgiu como homenagem ao interventor federal Governador José Malcher, que chegou ao poder em 1937, por ocasião da mudança do sistema político no Brasil.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Heloa Canali, coordenadora de oliberal.com)