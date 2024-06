Quer estudar no Japão e ganhar quase R$ 4 mil? Veja como se inscrever para bolsas de estudo no país

O Consulado do Japão, em Belém, está recebendo inscrições para as bolsas de estudo na modalidade de Graduação, Escola Técnica e Curso Profissionalizante até 28 de junho. Podem se inscrever os estudantes dos estados do Pará, Amapá, Maranhão e Piauí. A seleção consta de análise de documentos, provas escritas e entrevista em inglês e/ou japonês. A bolsa é no valor mensal de R$ 3.835,00, passagens aéreas de ida e volta ao Japão e pagamento das despesas escolares.

Requisitos para inscrição é ser brasileiro, ter idade até 24 anos em 1º de abril de 2025 (nascidos após 02/abril/2000), ter ensino médio ou formação específica completa, possuir conhecimento da língua inglesa e/ou japonesa.

Em 2023, Ícaro Probo, do Piauí, viajou ao Japão na modalidade de Graduação e iniciou seus estudos como estudante de língua japonesa na Universidade de Osaka e após o período ingressou nos estudos em Física na Universidade de Hokkaido.

"Quando descobri a respeito da Bolsa em meados de 2020, auge da pandemia, fiquei perplexo e surpreso com a real possibilidade de viver, sentir, conhecer o Japão. Com isso passei a me dedicar e pesquisar mais e mais sobre esse a oportunidade que parecia tão perto e alcançável a meu ver, com muita persistência, força de vontade, momentos até de ansiedade (algo até incomum na minha experiência de vida, o que mostra a minha seriedade com relação à bolsa) e alguns nãos (riso). Pude enfim realizar o maior sonho e ter o maior momento da minha vida até agora. Agradeço de todo o coração ao Consulado de Belém, a Deus e principalmente à minha família que me apoiou e me deu todo o suporte possível para que meu sonho se tornasse real.", comenta Ícaro.

Já o Lucas Mateus Brusaca que foi aprovado na modalidade de Curso Profissionalizante e viajou ao Japão em 2021, concluiu em março do corrente o curso de animação no Centro de Educação de Osaka.

Documentos indispensáveis para inscrição: Formulário de inscrição preenchido corretamente em inglês ou japonês com 02 fotos 3,5x4,5; Diploma/certificado e histórico escolar com tradução para inglês ou japonês; Carta de recomendação com tradução para inglês ou japonês; entre outros.

Os documentos de inscrição devem ser entregues pessoalmente ou via cargo/transportadora, conforme abaixo:

Aquisição/entrega de formulários de inscrição:

Consulado do Japão em Belém

Endereço: Av. Magalhães Barata, 651 - 7º andar - Bairro São Braz

CEP 66060-281 Belém-PA

Site: https://www.belem.br.emb-japan.go.jp/itpr_pt/bolsas_de_estudo.html

E-mail para informações: belemcultura@bm.mofa.go.jp