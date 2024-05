Abertas as inscrições para concorrer a bolsas de estudo em universidades do Japão; confira

O Consulado do Japão em Belém vai abrir inscrições, no meses de maio e junho, para estudantes e pesquisadores paraenses concorrerem a bolsas de estudo no Japão. As inscrições na modalidade Pesquisa/Pós-Graduação devem ser entregues entre os dias 6 e 24 de maio. Já as modalidades de Graduação, Escola Técnica e Curso Profissionalizante estarão com vagas disponíveis no mês de junho.

As bolsas são oferecidas anualmente pelo Governo do Japão para estudantes estrangeiros no mundo inteiro. A seleção consta de análise de documentos, provas escritas e entrevista em inglês e/ou japonês.

Os benefícios da bolsa são: valor mensal que varia entre R$ 4mil e R$ 5mil, passagens aéreas de ida e volta ao Japão e pagamento das despesas escolares.

Saiba os requisitos para se inscrever

Os pesquisadores/estudantes dos estados do Pará, Amapá, Maranhão e Piauí podem se inscrever conforme os requisitos básicos a seguir:

Pesquisa/Pós-graduação:

1) ser brasileiro;

2) ter idade até 34 anos em 1º de abril de 2025 (nascido após 02/04/1990);

3) ter ensino superior completo;

4) possuir conhecimento da língua inglesa e/ou japonesa;

5) recomendável ter iniciação científica.

Graduação, Escola Técnica e Curso Profissionalizante:

1) ser brasileiro;

2) ter idade até 24 anos em 1º de abril de 2025 (nascidos após 02/abril/2000);

3) ter ensino médio ou formação específica completa;

4) possuir conhecimento da língua inglesa e/ou japonesa.

Confira a documentação e forma de inscrição

Documentos indispensáveis para inscrição:

a) Formulário de inscrição preenchido corretamente em inglês ou japonês com 02 fotos 3,5x4,5;

b) Diploma/certificado e histórico escolar com tradução para inglês ou japonês;

c) Carta de recomendação com tradução para inglês ou japonês;

d) Projeto de estudo/redação em inglês, entre outros.

Os documentos de inscrição devem ser entregues pessoalmente ou via cargo/transportadora, conforme abaixo:

Aquisição/entrega de formulários de inscrição: Consulado do Japão em Belém

Endereço: Av. Magalhães Barata, 651 - 7º andar - Bairro São Braz. CEP 66060-281 Belém-PA

Site: https://www.belem.br.emb-japan.go.jp/itpr_pt/bolsas_de_estudo.html

E-mail para informações: belemcultura@bm.mofa.go.jp

Oportunidade única para o crescimento profissional, diz bolsista

Orientadoras de bolsistas Patrícia Correa e Dione Reis, cônsul principal Morita e os bolsistas selecionados Thalita, José Raiol e Cássia (Divulgação) Orientadoras de bolsistas Patrícia Correa e Dione Reis, cônsul principal Morita e os bolsistas selecionados Thalita, José Raiol e Cássia (Divulgação)

Desde a década de 70, cerca de 193 estudantes e pesquisadores dos estados do Pará, Maranhão, Piauí e Amapá, viajaram ao Japão para estudar/realizar pesquisas e, após a conclusão dos cursos, retornaram ao Brasil, colaborando para o desenvolvimento local.

Na última seleção realizada em 2023, foram aprovados três bolsistas na modalidade de pesquisa/pós-graduação: Cássia Moraes (Universidade de Hokkaido) e José Vicente Raiol (Universidade de Osaka) que viajaram em abril desse ano para o Japão e Thalita Bastos (Universidade de Teikyo), que sobrevoará o Oceano no próximo mês de outubro.

Cássia, que já está nas terras japonesas, pondera: “Eu particularmente já conhecia o programa de bolsas há alguns anos, mas, por considerar muito concorrido, não tinha coragem de tentar até o ano de 2023, quando finalmente reuni tudo o que precisava para pleitear. E quem diria que, no momento que resolvi tentar seria aprovada? Foi uma grata surpresa e por isso sou muito grata ao Consulado e ao programa MEXT", relata.

"Então, para os futuros candidatos, meu principal conselho é: não tenham medo de tentar e não desistam se falharem algumas vezes, pois é uma oportunidade única para você crescer profissionalmente e experimentar uma cultura tão rica. Sei que é só o início da jornada, porém sei também que todo o esforço valerá a pena”, completa.

O José Raiol também relata: “Eu participei do processo seletivo desde 2017 e em 2023 finalmente fui aprovado. Durante todo esse período, estudei a língua japonesa e ajustei meu projeto de pesquisa. Meu maior conselho é: não desistam. O processo pode ser árduo, mas, para chegar até aqui, vale a pena. Com paciência e perseverança se vai longe”.