Governo do Japão oferece bolsas de treinamento aos professores brasileiros

O Consulado do Japão em Belém estará recebendo até 16 de fevereiro as inscrições para as bolsas de treinamento na modalidade de Treinamento para Educação Escolar voltado aos professores brasileiros de ensino médio e/ou fundamental dos estados do Pará, Amapá, Maranhão e Piauí; e Treinamento para Cultura e Língua Japonesa voltados aos universitários descendentes de japoneses dos mesmos estados.

A seleção consta de análise de documentos, provas escritas e entrevista em inglês e/ou japonês e os benefícios da bolsa são: valor mensal que varia entre 143.000 ienes (cerca de R$ 4.852,00) para professor e 117.000 ienes (aproximadamente R$ 3.970,00 em jan/2024), passagens aéreas de ida e volta ao Japão e pagamento das despesas escolares.

Documentos indispensáveis para inscrição: Ficha de inscrição preenchida corretamente em inglês ou japonês, datilografados com duas fotos 3,5x4,5cm; Diploma e histórico escolar com traduções para o inglês ou japonês; Carta de recomendação do diretor com tradução para o inglês ou japonês; Projeto de estudo em inglês, entre outros.

A professora Juliana Marques, que conheceu o Japão entre outubro de 2011 e março de 2013, explica que teve aulas intensivas de língua japonesa e que estas foram fundamentais para seus estudos em Educação para Portadores de Necessidades Especiais (visão), o que enriqueceu não apenas o seu currículo, mas também os conhecimentos teórico-práticos.

Após retornar a Belém, ela continuou a pesquisa na área e foi aprovada em concurso público do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA): “Para minha atividade, a atuação no serviço público é onde eu posso praticar todas as minhas habilidades e oferecer todos os benefícios de uma educação de qualidade”, pontua a professora Juliana.

Tradição

Desde 1981 professores e estudantes universitários dos estados do Pará, Maranhão, Piauí e Amapá viajaram para o Japão, e após a conclusão dos referidos cursos retornaram ao Brasil e às instituições de ensino, colaborando no desenvolvimento educacional em seu estado de origem.

Informações, aquisição de formulários de inscrição:

Consulado do Japão em Belém ou pelo site

E-mail: belemcultura@bm.mofa.go.jp