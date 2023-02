Consulado do Japão em Belém celebra aniversário do Imperador Naruhito

Com a pontualidade que é marca registrada da cultura oriental, a colônia nipo-brasileira em Belém abriu, às 19h desta quinta-feira (16), as comemorações do Consulado do Japão em na capital paraense pelo aniversário do imperador Naruhito, que completará 63 anos no dia 23 deste mês de fevereiro. Naruhito é o primogênito de seu antecessor, o imperador Akihito e da imperatriz Michiko.

O evento, realizado no Salão Karajás, do Hotel Princesa Louçã, reuniu representantes do consulado e de famílias tradicionais de imigrantes japoneses, além de autoridades públicas.

“Sua majestade, o imperador do Japão completa 63 anos de vida. Sua majestade já esteve por três vezes no Brasil e, por isso, tem uma relação de amizade profunda com os brasileiros. Hoje, gostaria de comemorar a data natalícia de sua majestade junto com as pessoas que estão no Brasil e que através deste evento mais pessoas possam conhecer os encantos do Japão bem como a forte relação de amizade entre o Japão e o Brasil”, afirmou o cônsul principal do Consulado do Japão em Belém, Satoshi Morita.

O vice-cônsul do Japão em Belém, Takami Nishihama também participou da cerimônia. Chefe da Casa Civil do Estado, Luiziel Guedes, representando o governador Helder Barbalho, foi a segunda autoridade a falar no evento, logo após o cônsul do Japão em Belém, Satoshi Morita. Luiziel exaltou o histórico da boa relação diplomática entre o Brasil e o Japão. “O Estado do Pará já se acha partícipe dessa cultura oriental, em particular japonesa, aprecia a culinária, a educação, a tecnologia”, afirmou ele.

Relações de amizade e diplomacia

Luiziel Guedes informou estar no evento, a pedido do governador que se encontra em Londres, na Inglaterra, em viagem oficial, onde também participa de eventos diplomáticos de interesses do Pará, incluindo reunião com o rei Charles III. “O governador Helder prima por essa relação, não só diplomática, mas de reconhecimento da parceria (do Japão com o Pará)”, acrescentou o chefe da Casa Civil, citando parcerias nipo-brasileira como a construção do BRT Metropolitano, com recursos da Jica (Agência de Cooperação Internacional do Japão).

O cônsul do Japão em Belém, Satoshi Morita, também destacou as parcerias entre o Pará e o Japão. “Vimos que as obras do BRT Metropolitano, financiadas pela Jica, continuam a todo vapor, mesmo com alguns atrasos na obra, mas todos os obstáculos que impediam a fluição da obra foram resolvidos e com os ajustes de planejamento realizado entre o governo do Estado e a Jica, é esperado que a obra seja executada sem percalços. Outra notícia boa é que a obra de pavimentação da PA-256, que a comunidade nissei de Tomé-Açu aguardava há tempos, está a todo vapor”, afirmou o cônsul.

O cônsul encerrou o discurso frisando que o ano de 2023 é um ano de transição, pelo início de novos governos no Brasil. “Por isso, 2023 será especial. Belém passou a ser o foco de atenção do mundo, pois foi escolhida como cidade do Brasil para ser a sede da 'COP 30' (Conferência Mundial do Clima), no ano de 2025, o evento internacional trará delegações de representantes do mundo inteiro e também uma massa expressiva de turistas, o que levará Belém para a seleta lista de cidade especiais”, observou o cônsul.

Família real

O evento comemorativo seguiu com a exibição de um vídeo de apresentação da família real do Japão e sobre a cultura japonesa. O encontro encerrou com o jantar servido com pratos japoneses, acompanhados de sachê e chá trazidos diretamente do Japão.

”Tenho orgulho e satisfação de estar aqui, comemorando o aniversário do imperador Naruhito”, afirmou Heiji Sato, que fará 101 anos de idade, em julho deste ano. Ele veio para o Pará aos 31 anos e trabalhou na agricultura.

No evento, Heiji Sato estava com o filho, também nascido no Japão, Michio Sato, que chegou ao Pará aos 3 anos. “O coração já é brasileiro, mas há muito respeito pelo Japão”, disse Michio.