Consulado expõe calendários do Japão na biblioteca da Fundação Cultural, em Belém

Até o próximo dia 17 de fevereiro, será realizada a “Exposição de Calendários do Japão - O mundo mágico da cultura japonesa e o papel”, das 9h às 18h, na Biblioteca Arthur Vianna, em Belém. Todos os exemplares serão sorteados entre as pessoas que preencherem a enquete sobre a exposição, ao final do evento.

Como programação paralela será realizada a Oficina de Origami (dobradura de papel), nos dias 26 de janeiro e 9 de fevereiro, 10h às 11h30.

A iniciativa, realizada desde 2020, é resultado de uma parceria entre o Consulado do Japão em Belém, a Fundação Japão e a Fundação Cultural do Pará.

História

Na década de 1880, consta o início da produção de calendário impresso em uma folha no Japão. Mais tarde, foi introduzido o calendário diário em forma de livreto e em 1931 foi fundada a cooperativa de calendário na cidade japonesa de Osaka.

O formato atual de calendário mensal com fotos tornou-se popular a partir de 1949. Hoje, as empresas distribuem aos clientes grandes variedades de calendários que também é uma fonte de divulgação das paisagens e da cultura japonesa.

Serviço:

Exposição de Calendários do Japão

18 de janeiro a 17 de fevereiro de 2023, das 9h às 18h

Local: Hall de entrada da Biblioteca Arthur Vianna (3º andar) da Fundação Cultural do Pará (Av. Gentil Bittencourt, nº 650 – Belém, PA)