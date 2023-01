​Governo do Japão oferece bolsas de estudos para professores e estudantes paraenses

O Consulado do Japão em Belém recebe até o próximo dia 16 de fevereiro as inscrições para pleitear as bolsas de estudo na modalidade de “Treinamento em Educação Escolar”, com duração de 18 meses, voltado aos professores brasileiros de ensino médio e/ou fundamental dos estados do Pará, Amapá, Maranhão e Piauí. Também estão abertas as inscrições para o “Treinamento em Cultura e Língua Japonesa”, com duração de um ano, voltado aos universitários descendentes de japoneses dos estados mencionados. As inscrições podem ser realizadas através do site do Consulado do Japão em Belém (https://bityli.com/VVZZF).

Dentre os documentos indispensáveis para inscrição, estão a ficha de inscrição preenchida corretamente em inglês ou japonês, datilografados com duas fotos 3,5x4,5 cm; diploma e histórico escolar com traduções para o inglês ou japonês; carta de recomendação do diretor com tradução para o inglês ou japonês; projeto de estudo em inglês, entre outros.

A seleção consta de análise de documentos, provas escritas e entrevista em inglês e/ou japonês. O valor das bolsas varia entre 143.000 ienes (cerca de R$ 5.660,00) para professor e 117.000 ienes (aproximadamente R$ 4.590,00 em jan/2023). São oferecidas ainda passagens aéreas de ida e volta ao Japão, além de pagamento das despesas escolares.

A professora Juliana Marques conheceu o Japão entre outubro de 2011 e março de 2013. Ela explica que teve aulas intensivas de língua japonesa fundamentais aos estudos em Educação para Portadores de Necessidades Especiais (visão), o que enriqueceu não apenas o seu currículo, mas também os conhecimentos teórico-práticos. Após retornar a Belém, continuou a pesquisa na área e, recentemente, foi aprovada em concurso público.

Requisitos para as inscrições na modalidade Treinamento em Educação Escolar:

1- Ser brasileiro;

2- Ter idade inferior a 35 anos em 1º de abril de 2023;

3- Ter ensino superior ou formação específica completa;

4- Ter experiência didática de mais de cinco anos em escolas de ensino médio e/ou fundamental;

5- Ter conhecimento da língua inglesa e/ou japonesa.

Requisitos para as inscrições na modalidade Língua e Cultura Japonesa:

1- Ser brasileiro;

2- Ser descendente de japonês (nikkei);

3- Ter idade inferior a 30 anos em 1º de abril de 2023;

4- Ser estudante universitário de qualquer área (estudantes do último ano ou com menos de um ano de curso estão excluídos);

5- Ter bom conhecimento da língua japonesa, de no mínimo um ano de estudo, na universidade ou instituição de ensino da língua japonesa (desejável a proficiência do idioma japonês equivalente ao nível N3 ou superior do JLPT - Japanese Language Proficiency Test).

Serviço:

Inscrições para bolsas de estudos no Japão

Data: até 16 de fevereiro

Site: https://bityli.com/VVZZF