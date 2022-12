Copa do Mundo 2022: cultura estrangeira como inspiração para os torcedores paraenses

A Copa do Mundo da Fifa 2022 movimenta a torcida dos brasileiros pela seleção brasileira de futebol masculino, no entanto, há paraenses que já manifestaram apreciar outras seleções por admiração pela cultura ou devido a ascendência familiar. A redação Integrada de O Liberal conversou com alguns torcedores sobre essa divisão no futebol.

O artista Lucas Costa, 28 anos, vem de uma família que torce para Brasil e Portugal por conta do avô materno, que nasceu em Vieira do Minho, em Portugal. Desde seu falecimento, há 23 anos, enfeitam a casa na Copa.

"A tradição na casa da minha avó é enfeitar a casa de Brasil e Portugal, como uma forma de honrá-lo e lembrar com muito amor e orgulho…Nas edições passadas, eu torci apenas para Portugal e, quando eliminados, acompanhava os jogos, sem torcida. Eu tinha duas camisas de Portugal. Comprei minha primeira camisa do Brasil na semana passada. Acho que o maior motivo foi poder recuperar nossas cores depois das eleições; não ser confundido com o pessoal dos atos antidemocráticos. A Copa também tem um gostinho de carnaval, né, então a festa é sempre boa", disse, aos risos.

Lucas Costa e a avó Maria Eunice Costa mostrando a casa decorada com os temas de Brasil e Portugal. (Sidney Oliveira / O Liberal)

A avó do Lucas, Maria Eunice Costa, 68 anos, é aposentada e abriu a casa no último dia 6 para a equipe da Redação Integrada acompanhar como foi a torcida da família em dia de jogo. “Como filha e neta de portugueses, torcer para o Brasil e para Portugal sempre foi uma coisa natural para a nossa família. É uma forma de expressar nosso amor por nossa família de lá. Inclusive, vários parentes de lá também torcem para o Brasil, como uma troca desse afeto”, revelou.

Futebol asiático tem torcida dos paraenses

As culturas asiáticas chamam atenção dos paraenses que são fãs dos animes ou culinária japonesa e, também, da cultura sul-coreana que se expandiu com a “Hallyu” ou Onda Coreana. A predileção ainda dividiu a torcida dos paraenses entre Brasil, Japão e Coreia do Sul.

Leonardo Seto é brasileiro naturalizado e tem descendência japonesa por causa dos avós. No começo, dividido entre os dois países, contou que estava sofrendo, mas com apenas o Brasil na disputa, agora ficou mais fácil. "Já tive esse contato direto com toda essa cultura do futebol principalmente brasileiro, pois os japoneses admiram muito eles na maneira e no jeito de jogar o seu futebol. Penso que nesses momentos que sentimos o verdadeiro significado de representar, e ao mesmo, respeitar de certa forma o seu país, então sempre digo: 'Que vença o melhor'", disse.

Já Bouga, da página "dramolandia", torce para o Brasil e Coreia do Sul. Mas destaca que, em termos de futebol, se a final fosse Brasil e Coreia, sua torcida seria do Brasil. "Foi inevitável torcer pela Coreia. No primeiro jogo contra o Uruguai foi aquele jogo triste 0 a 0. O jogo contra Gana foi mais emocionante, cheio de reviravolta. Guesung, o camisa 9, fez dois gols em menos de dois minutos, senti uma alegria tão grande quanto se fosse um gol do Brasil. A classificação sofrida com a vitória de Portugal realmente me deixou feliz. Mas a partir dali avisei meus seguidores, ‘semana que vem acabou a amizade, aqui é Brasil'", apontou.

Sua relação com a Coreia vem dos produtos de entretenimento como séries, novelas, shows de variedades e assim foi se apaixonando pelo país e sua cultura. Sobre o placar do último jogo, ela lembrou que o vocalista Woosung, da banda sul-coreana The Rose, brincou com o público que assistia ao show em São Paulo dizendo que a Coreia venceria e por isso virou meme.

"Após ver uma fã com uma placa: 'Brasil 2 x 1 Coreia', fez uma zoeira dizendo que ‘não queria ofender ninguém, mas achava que ia ser Coréia 4x1 Brasil’. Antes mesmo que o jogo acabasse os fãs de k-pop já estavam fazendo meme com ‘acerto errado’ dele. A gente não perdeu tempo e também fizemos um Reels colocando ele falando a frase com imagens dos quatro gols feitos pelo Brasil", finalizou.