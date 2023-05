Consulado do Japão em Belém inscreve para bolsas de estudo em universidades daquele País

O Consulado do Japão em Belém está recebendo, até o dia 2 de junho, as inscrições para pleitear as bolsas de estudo na modalidade de pesquisa/pós-graduação. Nas modalidades de graduação, escola técnica e curso profissionalizante as inscrições vão de 1º a 21 de junho.

Os pesquisadores/estudantes dos estados do Pará, Amapá, Maranhão e Piauí podem se inscrever. Para tanto, eis os requisitos básicos:

Pesquisa/Pós-graduação:

1) brasileiro;

2) idade até 34 anos em 1º de abril de 2024 (nascido após 02/04/1989);

3) ensino superior completo;

4) conhecimento da língua inglesa e/ou japonesa;

5) é recomendável ter iniciação científica.

Graduação, Escola Técnica e Curso Profissionalizante:

1) brasileiro;

2) idade até 24 anos em 1º de abril de 2024 (nascidos após 02/abril/1999);

3) ensino médio ou formação específica completa;

4) conhecimento da língua inglesa e/ou japonesa.

A seleção consta de análise de documentos, provas escritas e entrevista em inglês e/ou japonês. Sobre os benefícios da bolsa: valor mensal que varia entre R$ 4 mil e R$ 5 mil, passagens aéreas de ida e volta ao Japão e pagamento das despesas escolares.

VEJA MAIS:

Desde a década de 70, 185 estudantes e pesquisadores dos estados do Pará, Maranhão,

Piauí e Amapá, viajaram ao Japão para estudar/pesquisar. Após a conclusão dos referidos cursos, eles retornaram ao Brasil colaborando no desenvolvimento local.

Em abril deste ano, viajaram ao Japão os seguintes selecionados na modalidade de pesquisa/pós-graduação: Bruna Lorrany de Castro Araújo (Universidade de Tóquio), Eduardo Costa Pantoja (Universidade de Kobe) e Jayne Tereza Santos (Universidade de Quioto) e na de graduação: Icaro Leite Lacerda Probo (Universidade de Osaka).

“Estou muito feliz por ter sido aprovada na bolsa MEXT e estar estudando na Universidade de Tóquio. Estou aprendendo muito sobre a cultura e a língua japonesa, além de adquirir conhecimentos acadêmicos de alto nível. Recomendo a todos que buscam uma experiência única no exterior a se candidatarem à bolsa MEXT”, disse Bruna.

“Minha recomendação para futuro aplicante é dar o seu melhor e não se comparar a ninguém além de si mesmo. Uma coisa que aprendi nas vezes que pleiteei a bolsa é que além de preparo e confiança, precisa-se sobretudo de paciência e perseverança. Por fim, hoje posso dizer que vivo um sonho, mas também sinto que a minha caminhada está só começando”, afirmou Eduardo.

“A oportunidade de estudar no Japão foi uma conquista que demandou muito esforço e dedicação. Uma das coisas mais importantes a serem levadas em consideração são os benefícios para a sociedade na proposta do projeto de pesquisa, uma vez que, uma das formas que contribuirmos para o desenvolvimento social de ambos os países é a troca de conhecimento”, disse Jayne.

Documentos indispensáveis para inscrição:

a) ficha/formulário de inscrição preenchida corretamente em inglês ou japonês, datilografados com 2 fotos 3,5x4,5 cm dos últimos seis meses;

b) Diploma/certificado e histórico escolar com traduções para o inglês ou japonês;

c) Carta de recomendação do diretor/orientador com tradução para o inglês ou japonês;

d) Projeto de estudo/redação em inglês, entre outros.

Os documentos devem ser entregues via cargo/transportadora ou pessoalmente em envelope no endereço abaixo:

Informações, aquisição de formulários de inscrição:

Consulado do Japão em Belém

Av. Magalhães Barata, 651 Ed. Belém Office Center, 7º andar, tel.

Belém-PA CEP: 66060-281

Site: https://www.belem.br.emb-japan.go.jp/itpr_pt/bolsas_de_estudo.html

E-mail: belemcultura@bm.mofa.go.jp