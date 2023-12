2024 terá seis possíveis feriados prolongados no Pará; saiba quais

O ano que começa na próxima semana será de menos descanso para os trabalhadores paraenses. Em 2024, três feriados nacionais irão coincidir com as proximidades do final de semana: Confraternização Universal (segunda), Paixão de Cristo (sexta) e Proclamação da República (sexta) – metade do que ocorreu em 2023. No Pará, o feriado estadual de Adesão à Independência do Brasil (15 de agosto) e o dia de Corpus Christi (30 de maio), que costuma ser ponto facultativo, cairão às quintas-feiras. Outros quatro feriados nacionais cairão aos sábados ou domingos.

De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas), a expectativa para as vendas durante os feriados de 2024, na capital paraense, é otimista. “A gente vai ter a influência positiva de não termos [tantos] feriados prolongados, o que para o comércio é sensacional. Inclusive, socialmente falando, é positivo porque as famílias vão ter mais tempo para poder planejar as próprias compras”, analisa Renato Cortez, executivo do Sindilojas. Ele observa que a menor quantidade de feriados prolongados favorece a circulação de pessoas no comércio de Belém nessas datas, uma vez que as possibilidades de viagem diminuem.

O economista integrante do Conselho Regional de Economia Pará e Amapá (Corecon PA/AP), Nélio Bordalo Filho, explica o que essas datas representam para o cenário econômico do país. “Os feriados possuem diferentes reflexos nos setores da economia brasileira. No setor de serviços, é evidente que o turismo é positivo, devido ao aumento do consumo das famílias em hotéis, restaurantes, bares e outras atividades interligadas, como transportes. Já nos setores do comércio e supermercados, a movimentação de consumo é pontual, para compras de itens necessários para aquele período, como: alimentação, bebidas, roupas e acessórios para a praia, a depender do clima que estará naquela data”, avalia o economista.

Em setores não ligados ao consumo, como o agronegócio e a indústria, o impacto tende a ser menos positivo. “O agronegócio não tem muito reflexo, pois no campo, as atividades não param, ou são reduzidas de forma gradual e quase imperceptível. O setor industrial tem impacto diferente, pois a tendência é redução das atividades das empresas e, consequentemente, o consumo de itens que não tenham ligação com o setor de serviços. Portanto, o consumo e funcionamento fica mais concentrado no setor de serviços e no comércio em geral, nas cidades que não tenham atividades turísticas”, esclarece Nélio Bordalo.

Previsão de impacto no PIB

No dia 10 de novembro, o Presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva afirmou que "exageradamente, esse ano [de 2023] teve muito feriado prolongado”, e destacou que a quantidade de feriados aos finais de semana, em 2024, “significa que o PIB vai crescer um pouco mais, porque as pessoas vão ficar um pouco mais a serviço do mundo do trabalho". Na visão de Bordalo, o crescimento do Produto Interno Bruto brasileiro não será tão expressivo por conta disso. “A meu ver, o impacto de menos feriados no ano de 2024 deve ser irrelevante no PIB do Brasil. Existem outros fatores na economia que podem impactá-lo mais efetivamente, como os juros elevados, retração do crédito, redução de investimentos por parte das empresas e a possibilidade de redução do crescimento do agronegócio no país”, opina o economista do Corecon PA/AP.

Novo feriado nacional será numa quarta-feira

Em 2024, o calendário nacional terá um novo feriado: 20 de novembro, o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, que cairá em uma quarta-feira. A oficialização do feriado foi feita no dia 21 de dezembro, por meio de sanção do Presidente Lula, e publicada no Diário Oficial da União no dia seguinte (22/12). O dia da Consciência Negra já era feriado estadual em Alagoas, Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Rio de Janeiro e São Paulo, e em mais de mil municípios brasileiros. A partir do ano que vem, será oficialmente um feriado nacional.

Saiba quando serão os feriados e pontos facultativos em 2024

NACIONAIS

Segunda, 1° de janeiro - Confraternização Universal

Segunda e Terça, 12 e 13 de fevereiro - Carnaval (ponto facultativo

Quarta-feira de Cinzas - 14 de fevereiro (ponto facultativo até 12h)

Sexta-feira Santa - 29 de março

Domingo, 21 de abril - Tiradentes

Quarta, 1º de maio - Dia Mundial do Trabalho

Sábado, 7 de setembro - Independência do Brasil

Sábado, 12 de outubro - Nossa Senhora Aparecida

Sábado, 2 de novembro - Finados

Sexta, 15 de novembro - Proclamação da República

Quarta, 20 de novembro - Dia da Consciência Negra (novo feriado nacional)

Quarta, 25 de dezembro - Natal

ESTADUAIS

Quinta, 15 de agosto - Adesão do Pará à Independência do Brasil

Quinta, 30 de maio - Corpus Christi (ponto facultativo)

MUNICIPAIS

Sexta, 12 de janeiro - Aniversário de Belém (ponto facultativo nos órgãos municipais)

Segunda, 28 de outubro - Recírio (ponto facultativo, até 12h)

Domingo, 8 de dezembro - Nossa Senhora da Conceição