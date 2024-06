Diagnosticado com câncer no pâncreas, bispo emérito do Marajó continua internado em Belém

Dom José Luís Azcona Hermoso, bispo emérito da prelazia do Marajó, foi diagnosticado com câncer no pâncreas. A notícia foi divulgada na manhã desta quinta-feira (27/06) após o recebimento do boletim médico, enviado à igreja na quinta-feira (26/06). Desde o dia 16 de junho, o bispo Azcona está internado em um hospital particular em Belém para tratamento médico.

Conforme divulgado, se trata de Neoplasia maligna, quando há a proliferação anormal de células com estrutura diferente do tecido original e possibilidade de metástase. “Encontra-se em acompanhamento com a equipe de oncologia do hospital para definição do melhor momento para iniciar o tratamento do câncer. Continuemos em oração por Dom José. Agradecemos a compreensão e apoio”, diz um trecho do comunicado.

Internação

Bispo Azcona foi trazido a Belém no dia 16 de junho. De acordo com informações do padre Casimiro Antoni Skorski, administrador diocesano da prelazia do Marajó, inicialmente o bispo Azcona foi internado devido a um distúrbio metabólico do sódio. Em 19 de junho, já no hospital, foi constatada uma lesão no pâncreas que necessitava de melhor investigação.