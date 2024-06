Bispo emérito do Marajó está internado e lesão é investigada

O bispo emérito da prelazia do Marajó, Dom José Luís Azcona Hermoso, está internado desde o dia 16 de junho no Hospital Porto Dias, em Belém. Depois da internação, os médicos identificaram uma lesão no pâncreas que também está sendo investigada.

De acordo com informações do padre Casimiro Antoni Skorski, administrador diocesano da prelazia do Marajó, o bispo Aszcona foi internado, inicialmente, devido a um distúrbio metabólico do sódio. Mais tarde, já no hospital, segundo boletim médido na data de hoje, 19 de junho, foi identificada uma lesão no pâncreas que ainda precisa ser diagnosticada.

VEJA MAIS

"Pedimos a todos que se unam em oração em prol da recuperação de Dom José Luís Azcona. Agradecemos a compreensão e apoio. Atualizaremos quando tivermos novas informações", diz o padre.