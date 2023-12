Dom Azcona permanecerá no Marajó, comunica administrador da Prelazia

Em comunicado nesta terça-feira (26), um dia após o Natal, o administrador diocesano da Prelazia do Marajó (no norte do Pará), padre Kazimierz Antoni Skorki, destacou que o bispo emérito dessa Prelazia, dom José Azcona, 83 anos, não precisará mais deixar da residência dele nessa região. No Comunicado ao Povo de Deus da Prelazia do Marajó, padre Kazimierz declara: "Hoje, dia 26 de dezembro de 2023, fui informado por dom José Ionilton, bispo nomeado da Prelazia do Marajó, que a Nunciatura Apostólica enviou carta para ele, comunicando que dom José Luís Azcona Hermoso, nosso bispo emérito, não precisará mais transferir-se da residência na qual vive atualmente."

No comunicado, o administrador da Prelazia acrescenta que "também o Dicastério dos Bispos sugere que a data da posse canônica seja adiada e que a nova data seja marcada com o núncio apostólico". "Aproveito esta ocasião para desejar um Santo Natal e sereno Ano Novo de 2024", concluiu padre Kazimierz. Assim que a informação da permanência de dom Azcona começou a circular no Marajó, pessoas começaram a comemorar, inclusive, na presença do próprio bispo.

Mobilização

No começo deste mês, dom Azcona recebeu uma ligação da Nunciatura Apostólica do Brasil comunicando que deveria deixar a Prelazia do Marajó. Isso estava previsto para ocorrer em janeiro, quando o bispo nomeado, José Ionilton, deveria assumir a Prelazia.

Tão logo essa informação circulou no Marajó e em outras regiões do Estado, milhares de pessoas e também entidades se manifestaram por meio das redes sociais pela permanência de dom Azcona no Marajó, onde desenvolve um trabalho religioso e em defesa dos direitos humanos há 39 anos.

Em reunião, por dois dias, em Belém, neste mês de dezembro, os bispos do Marajó, incluindo dom Azcona e dom Ionilton, chegaram a debater o assunto. Foi tirado um documento no qual os bispos manifestaram posição favorável a que dom Azcona permanecesse no Marajó, inclusive, encaminhando essa posição à Nunciatura Apostólica. Essa iniciativa teve o efeito constatado agora de que o bispo emérito poderá permanecer no Marajó.