Presbíteros da Prelazia do Marajó se pronunciam em solidariedade a Dom José Azcona

Em meio ao clima de incerteza sobre o futuro de Dom José Luiz Azcona Hermoso-OAR, os Presbíteros da Prelazia do Marajó se pronunciaram por meio de nota, nesta quarta-feira (13), como forma de apoio e solidariedade ao sacerdote.

"Reunidos em nosso encontro anual, em Belém, na presença fraterna de Dom José Ionilton Lisboa de Oliveira-SDV, bispo nomeado para a Prelazia do Marajó, manifestamos solidariedade e apoio às manifestações em favor da permanência de Dom José Luiz Azcona Hermoso-OAR, nosso bispo Emérito", inicia a nota.

VEJA MAIS

Eles destacam que se sentem alegres pelas expressões de carinho, respeito e amor demonstrados a Dom José Azcona e pela forma pacífica como as manifestações estão sendo realizadas. Reafirmam também sobre o desejo deles e do povo pela permanência de Dom José Azcona no território marajoara.

"Em carta à Nunciatura no Brasil, nós, presbíteros, juntamente com Dom José Ionilton, em espírito de comunhão, pedimos esclarecimentos sobre a Decisão pela saída de Dom José Azcona do território da Prelazia do Marajó, solicitando, ao mesmo tempo, que tal decisão, para o bem dos fiéis, seja revista.

Enquanto esperamos uma resposta da Nunciatura, convidamos todos a rezarem pela unidade da Igreja, esperançosos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e sua Igreja", conclui a nota.

No desembarque em Belém, nesta terça-feira (12), dom José Azcona foi saudado por apoiadores vestidos com camisetas que traziam a frase: "Somos Todos Dom Azcona". O Instituto Dom Azcona já se manifestou contra a saída do bispo da região do Marajó.

As manifestações em prol da permanência de dom José Azcona no Marajó, consolidado como uma liderança da Igreja Católica, enfocam a atuação desse espanhol de berço e paraense de coração que há cerca de quatro décadas atua nessa região do Pará em defesa dos Direitos Humanos, em especial contra a exploração sexual de crianças e adolescentes e contra o tráfico de pessoas, além da proteção ao meio ambiente.

Por essa postura de compromisso social, dom Azcona, nascido em Pamplona, na Espanha, em 1940, já foi premiado, mas também chegou a ser ameaçado de morte. Em 2009, suas denúncias sobre casos de pedofilia e exploração sexual de crianças e adolescentes no Marajó, envolvendo políticos e empresários, levaram a Assembleia Legislativa do Pará a instaurar a CPI da Pedofilia.

Acolhido por manifestações promovidas tanto em Belém como no município de Soure, o bispo emérito do Marajó, dom José Luis Azcona Hermoso, 83 anos, desembarcou no Terminal Hidroviário de Belém na manhã desta terça-feira (12), para participar da reunião anual dos bispos da Prelazia do Marajó, no bairro de Canudos. A reunião começou nesta terça (12) e prossegue na quarta-feira (13).