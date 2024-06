Livro de padre Giovanni Gallo sobre cerâmica marajoara será lançado em Belém

O livro ‘Motivos Ornamentais da Cerâmica Marajoara’, escrito em 1996 pelo padre italiano Giovanni Gallo, que passou 30 anos da sua vida em missão no Marajó, será relançado em sua quinta edição nesta terça-feira (11), na livraria Travessia, localizada na avenida Alcindo Cacela, no bairro do Umarizal, em Belém.

VEJA MAIS

A mais nova edição da icônica obra, idealizado pelo Instituto Dea Maiorana (Idea) com patrocínio do Sebrae no Pará, é um retrato da vida do padre italiano Giovanni Gallo, missionário que dedicou décadas de sua vida vivendo no Marajó, onde apaixonou-se por vários aspectos da cultura paraense, inclusive a arte marajoara.

Como fruto dessa paixão pela história e arqueologia, o padre fundou em 1972 o "Museu do Marajó Pe. Giovanni Gallo", em Cachoeira do Arari, onde reuniu frutos de suas pesquisas como arqueólogo, museólogo e fotógrafo, acerca da cultura, do povo e da cerâmica marajoara. O museu passou anos em reforma até reabrir em 2022, totalmente modernizado. Desde a reabertura, o espaço já recebeu mais de 125 mil visitantes.

A nova edição perpetua o livro de Gallo como uma das mais valiosas fontes para estudantes, pesquisadores, artesãos e empreendedores do tema, devido às informações sobre grafismos encontrados em fragmentos de cerâmica, e também em vasos, pratos e outros artefatos, sendo uma referência para o estudo e a compreensão da cultura marajoara.

História

Giovanni Gallo, nascido em Turim em 1927, fazia parte da Companhia de Jesus e chegou a recusar missões em países desenvolvidos para viver na Amazônia brasileira, especificamente Maranhão e Marajó, onde morou até sua morte, em 2003.