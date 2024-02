Após reforma, Museu do Marajó já recebeu mais de 25 mil visitantes

A reabertura do Museu do Marajó, no município de Cachoeira do Arari, no arquipélago do Marajó, completa dois anos neste sábado (03). O espaço já se tornou um dos símbolos da cultura local, garantindo a salvaguarda das centenas de peças colecionadas pelo padre Giovanni Gallo, fundador do Museu, que contam a história do homem, da fauna e da flora da região. Desde a reabertura, o espaço já recebeu mais de 25 mil visitantes.



O acervo é formado por utensílios domésticos, cestaria, cabaças, jarros, cuias e demais objetos, que denotam a religiosidade e outros aspectos da Amazônia, doados por moradores e provenientes das buscas feitas pelo padre Gallo.

Com a reforma, o Museu do Marajó conta agora com um amplo salão de exposições, remanescente do espaço original, incluindo fachada e área de exposições. Além disso, o complexo ganhou varandas externas voltadas para o bosque do Museu, e um acesso coberto para a reserva técnica do complexo.

Anexas ao pavilhão principal foram incorporadas duas praças. Uma interna, que conecta o pavilhão principal do Museu à sepultura e à casa do padre Giovanni Gallo. Ao todo, a história do arquipélago é distribuída pelos 3.062 metros quadrados (m²) do espaço.

História

O Museu do Marajó foi fundado em 1972, no município de Santa Cruz do Arari, pelo padre e museólogo Giovanni Gallo, passando a funcionar em Cachoeira após a mudança de Gallo para a cidade. A inauguração oficial foi em 1987, mas três anos antes, em 1984, já havia sido aberto ao público.

O fundador, além de colecionar e cuidar das peças que contam a história da região, defendia que o Museu tinha por missão o desenvolvimento socioeconômico do arquipélago, exaltando a ligação da comunidade com o acervo.

Onde fica e qual horário de visitação?

O museu fica localizado na Travessa Major Emiliano Santos, no centro da área urbana de Cachoeira. O espaço está aberto de terça-feira a domingo, das 9h às 17h. A entrada é gratuita. Neste sábado (03), o Museu do Marajó terá visitas guiadas ao longo do dia.