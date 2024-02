Exposição sobre línguas indígenas do Brasil chega ao Museu Paraense Emílio Goeldi

A exposição “Nhe’ẽ Porã: Memória e Transformação”, que reúne objetos etnográficos, arqueológicos, instalações audiovisuais e obras de arte sobre linguagens indígenas no Brasil, será sediada pelo Museu Paraense Emílio Goeldi, em Belém (PA), do dia 7 de fevereiro a 28 de julho deste ano. A capital paraense será a primeira do Brasil a receber a exposição itinerante, realizada pelo Museu da Língua Portuguesa, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, do Ministério da Cultura e do Governo Federal.

A responsável pela curadoria é a artista indígena e mestre em Direitos Humanos Daiara Tukano, em parceria com a antropóloga Majoí Gangora. A exibição é uma imersão na história, memória e realidade atual das línguas dos povos originários brasileiros. O objetivo é revelar outras perspectivas sobre os territórios materiais e imateriais, memórias e identidades desses povos, embarcando em suas lutas, resistências e culturas.

Entre as novidades trazidas pela itinerância em Belém, estão os objetos das coleções de arqueologia e etnografia protegidas pelo Museu Emílio Goeldi, que abarca patrimônios de referência sobre a Amazônia de relevância mundial. Os botoques, adorno usado para alargar o lábio inferior, e tembetás, peças de quartzo colocadas sob os lábios, estão entre as peças expostas que demonstram a valorização da oratória e escuta entre muitos povos. Um raro banco esculpido em quartzo, diretamente relacionado à avó do universo pela cosmovisão tukano, a Yepário, também está presente na exibição

O Museu Paraense Emílio Goeldi desenvolve trabalhos de pesquisa, divulgação e proteção dos costumes indígenas há mais de 150 anos, dentre os mais atuais, destacam-se o projeto "Replicando o Passado", junto aos ceramistas de Icoaraci, distrito de Belém. Como resultado desse projeto, também será exposta a réplica de uma urna funerária marajoara, produzida originalmente por indígenas que habitaram a região amazônica desde aproximadamente o ano 500.

Exposição itinerante Nhe’ẽ Porã: Memória e Transformação

Data: 7 de fevereiro a 28 de julho de 2024 (de quarta a domingo, inclusive feriados)

Horário: Até maio - das 9h às 14h, com bilheteria até 13h

Depois de junho – das 9h às 16h, com bilheteria até 15h

Local: Museu Paraense Emílio Goeldi - Centro de Exposições Eduardo Galvão

Endereço: Av. Magalhães Barata, 376 - São Brás - Belém (PA)

Ingresso: R$ 3,00 (inteira) e R$ 1,50 (meia) e gratuidades garantidas por Lei

