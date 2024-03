Cerca de 200 mil carteiras de cigarro são apreendidas pela Sefa em Dom Eliseu

Uma carga de 213 mil carteiras de cigarro, avaliada em R$ 2.108.684,03, foi apreendida pela Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa) no km 1.481 da rodovia BR 010, no município de Dom Eliseu, no nordeste paraense, na última sexta-feira (22). A mercadoria saiu de Santa Maria do Pará, também na região nordeste, com destino à cidade de Duque de Caxias (RJ) e estava escondida embaixo de sacas de farinha.

Os servidores que realizavam a fiscalização e análise dos documentos da carga de farinha desconfiaram do peso do veículo. Gustavo Bozola, coordenador da unidade Sefa em Itinga, disse que um peso a mais foi identificado após pesagem em balança: “Foram detectadas 10 toneladas a mais do que estava especificado nas notas fiscais de farinha de mandioca. Então, foi iniciado o trabalho de verificação in loco da mercadoria".

"Após descarregar grande parte da farinha, foram encontradas 426 caixas de cigarro de origem nacional contendo o total de 213 mil carteiras de fumo, sem documentação fiscal", relatou o coordenador da Sefa.

Multa

Foi lavrado um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 1.138.689,38, referente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e multa. A Polícia Militar do Estado prestou apoio decisivo a toda a operação de fiscalização, garantindo a segurança na unidade da Sefa em Itinga e também destacando um efetivo de reforço para acompanhar o deslocamento da carga até o depósito do órgão.

O secretário da Fazenda do Pará, René Sousa Júnior, destacou a importância do trabalho de fiscalização de mercadorias em trânsito nas fronteiras do Estado. "A atividade do Fisco estadual garante o correto recolhimento dos impostos estaduais e, desta forma, garante os recursos necessários às obras e investimentos do Estado, e com isso ajudando a melhorar a vida dos cidadãos paraenses", disse ele.