Sefa apreende 38 cabeças de gado em caminhão, em Dom Eliseu

Um caminhão que transportava gado foi parado durante uma fiscalização no município de Dom Eliseu, sudeste paraense, e os animais foram apreendidos por estarem sem a documentação fiscal. A ação ocorreu na quarta-feira (20), no km 1.481 da rodovia BR-010. A carga tinha o valor estimado em cerca de R$ 115.594,48.

A ação foi realizada por fiscais de receitas estaduais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), lotados na unidade de controle de mercadorias em trânsito do Itinga, com apoio da Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará), Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo os agentes, no momento da ação, as cabeças de gado estavam sem nota fiscal e sem Guia de Trânsito Animal (GTA).

A Polícia Civil acionou a Secretaria de Fazenda para informar a retenção, pela PRF, de um veículo transportando o gado. Na contagem física da carga, foi constatada a quantidade de 38 cabeças de gado macho de 13 a 24 meses. Os animais saíram de uma fazenda nas proximidades do km 10 da BR 010 de Dom Eliseu com destino a outra fazenda também de Dom Eliseu, nas proximidades do km 25.

Só após a retenção dos animais foi apresentada a GTA da carga. Foi lavrado um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 39.533,31, referente ao ICMS e multa.