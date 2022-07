Centro Tecnológico para pesquisas minerais será implantado no oeste do Pará

Um Centro Tecnológico em Geociências e Engenharia Aplicada com sede nos municípios de Santarém e Juruti será implantado ainda este ano. A iniciativa é da Fundação Alcoa em parceria com a Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), que recebeu o investimento no valor de R$ 2,3 milhões. A Universidade já iniciou a compra dos equipamentos que integrarão a estrutura.

O projeto tem como um dos principais objetivos a aquisição de equipamentos de última geração para melhor desenvolver as atividades de pesquisas minerais. A iniciativa deve beneficiar os cursos de Geofísica e Geologia, em Santarém, além do curso de Engenharia de Minas em Juruti.

Estrutura

Segundo a Alcoa, a estrutura vai contar com quatro laboratórios totalmente equipados para atender às demandas da universidade, sendo um Laboratório de Geoestatística, Planejamento de Mina e Simulação; Laboratório de Mecânica das Rochas e Solos; Laboratório de Geoquímica e Hidrogeoquímica e laboratório de Métodos Potenciais.

“Recebemos os recursos da Fundação Alcoa agora em fevereiro de 2022 e o projeto tem que ser executado até julho de 2023. Essa parceria veio para fomentar a estruturação dos nossos laboratórios por meio da compra de equipamentos e insumos, para que possamos desenvolver as atividades de ensino, pesquisa, extensão e de inovação tecnológica com qualidade”, explica a professora Erica Cabral, do curso de Geologia.

A Ufopa está adquirindo um espectrômetro de absorção atômica, além de um magnetômetro, um gamaespectrômetro e um sismógrafo e computadores de alto processamento, conforme informou a docente Erica Cabral.

“Agora estamos esperando esses equipamentos chegarem ao Brasil. Como é um projeto de desenvolvimento científico e de inovação tecnológica, conseguimos junto ao CNPq a isenção de taxas e impostos sobre os equipamentos”, explica a docente.

Atividades no Centro Tecnológico

Alcoa informou que no Centro Tecnológico serão desenvolvidas atividades capazes de agregar valor econômico aos recursos naturais da região e de revertê-lo em benefícios à população local.

O projeto deve atender os cursos de graduação e pós-graduação da UFOPA, além de outras Instituições de Ensino Superior (IES), comunidade acadêmica e a sociedade em geral. Quanto ao local, irá proporcionar um avanço tecnológico, científico e diversificação nos campos de atuação.

A Alcoa acredita que através do centro será possível estabelecer relações e fomentação de trabalhos e pesquisas em diferentes áreas como avaliação de Indicadores-Chave de Desempenho/Mineração Sustentável; Química/Cosméticos/Indústria de polímeros; Química Clínica /Medicina/Higiene/Saúde Pública; Ambiente/Água /Tratamento de Efluentes; Metalurgia/Galvanização; Petroquímica; Tecnologia de Semicondutores; Estudo da Terra Sólida.