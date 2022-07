Famílias afetadas pelas cheias recebem kits de ajuda humanitária em Santarém

O inverno Amazônico causou grande impacto na região oeste do Pará. No município de Santarém a subida do rio foi tão intensa que ultrapassou a cheia histórica de 2009. As chuvas afetaram mais 18 mil pessoas no município. Diante das problemáticas, a prefeitura de Santarém, por meio da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, começou a entregar kits de ajuda humanitária para as comunidades ribeirinhas afetadas.

Ao todo, a prefeitura já realizou a entrega de 1.680 kits de ajuda humanitária para famílias atingidas pelas cheias dos rios Tapajós e Amazonas. A entrega é uma ação conjunta entre governo municipal e governo federal, que decorre da Situação de Emergência decretada pelo prefeito Nélio Aguiar em janeiro deste ano.

“Estamos dando continuidade às entregas de kits de alimentação e limpeza de ajuda humanitária aos moradores das comunidades ribeirinhas atingidas pelas cheias dos rios Tapajós e Amazonas. Estamos cumprindo um cronograma de entregas durante todo o mês de julho”, explica Darlison Maia, coordenador da Defesa Civil.

A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil finalizou a entrega de quase dez mil quilos de alimentos às comunidades das regiões do Arapixuna, do Lago Grande, do Urucurituba e do Aritapera, no período de 06 a 15 deste mês.

“O inverno amazônico está cada vez mais forte todos os anos. Trabalhos em várias frentes para enfrentar seus impactos. Um dos trabalhos foi o decreto de Situação de Emergência para conseguir ajuda humanitária”, explica o prefeito Nélio Aguiar.

Famílias afetadas

De acordo com o levantamento da defesa civil, cerca de 18 mil pessoas foram afetadas diretamente pela cheia no município. O relatório apontou que os locais mais prejudicados no município são as áreas de várzeas, o distrito de Alter do Chão, a comunidade Ponta de Pedras e comunidades da região ribeirinha. Nesses locais, 3.624 famílias foram diretamente atingidas, somando 18.120 vítimas.