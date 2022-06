Castanhal: veja como ir, quanto custa, onde ficar e o que fazer

Se tem uma coisa que todo paraense gosta é de tirar o final de semana para passear e conhecer lugares sofisticados não muito longe de Belém. Pensando nisso, a dica de lazer para o final de semana do Oliberal.com é Castanhal, no nordeste do Pará. A região, localizada a 65 quilômetros da capital, se destaca pelo desenvolvimento industrial das últimas décadas, suas raízes históricas, pela riqueza natural de distritos da região e do título da tão conhecida cidade modelo. Além disso, Castanhal promete vários atrativos turísticos para os visitantes que desejam fugir do estresse do dia a dia, entre eles balneários, igrejas e experiências em meio a natureza. Confira os detalhes de como ir, quanto custa, onde ficar e o que fazer.

Como ir para Castanhal?

Para chegar até Castanhal, saindo de Belém, o visitante pode escolher três opções: ônibus, partindo do terminal rodoviário; veículo particular e vans, facilmente encontradas na avenida Almirante Barroso. O trajeto é feito pela BR-316 e a duração gira em torno de 1h a 1h30.

Quanto custa a passagem para Castanhal?

A passagem de ônibus, saindo do Terminal Rodoviário de Belém, até fevereiro de 2022, custava R$ 16. O transporte é feito pela linha intermunicipal Expresso Modelo e tem saídas diárias de 30 em 30 minutos.

O que fazer em Castanhal ?

Se divertir nos balneários

Balneário do Hirley é a pedida para aproveitar o final de semana com os amigos. (Foto: Instagram @balneariodohirley_piscicultura/)

Não é novidade para os moradores de Belém e região que Castanhal é repleta dos mais belos balneários. Para aqueles que querem aproveitar o dia para se refrescar, o Balneário do Hirley é a pedida ideal. O lugar não pede entrada por pessoa, mas sim por veículo: carros pagam R$ 10, motos R$ 5 e ônibus e micro-ônibus R$ 200 e R$ 100, respectivamente. O estabelecimento ainda conta com um chalé por R$ 150 o casal e R$ 200 até quatro pessoas, com direito a café da manhã. Os clientes podem se divertir fazendo pescaria, tomando banho nos lagos ou na piscina.

Outros balneários

Park das Águas Guará Acqua Park

Conhecer a Comunidade Tradicional Remanescente de Quilombo Macapazinho

Lago da Comunidade Tradicional Remanescente de Quilombo Macapazinho. (Foto: Inventário Turístico)

A 25 minutos do centro de Castanhal fica a Comunidade Tradicional Remanescente de Quilombo Macapazinho, um lugar que possui belas paisagens, igarapé, passeios de canoa e trilhas para os mais aventureiros. Além dos atrativos, vale conhecer a história do local e dos seus quilombolas.

Visitar a Catedral Santa Maria Mãe de Deus

A sofisticada entrada da Catedral Santa Maria Mãe de Deus. (Foto: Minube)

Para os mais religiosos, conhecer o templo contemporâneo da Catedral Santa Maria Mãe de Deus pode ser uma ótima pedida de passeio. A estética é um belo atrativo para aqueles que gostam de apreciar a arquitetura, com destaque para um mosaico, inaugurado em 2017, que retrata a vida, morte e ressurreição de Cristo. Estima-se que mais de 6 bilhões de pedras raras foram usadas na construção.

Bater foto no Trem da Maria Fumaça

Trem que simboliza a antiga estrada de ferro da cidade. (Foto: Minube)

O Trem da Maria Fumaça é mais um patrimônio histórico da região. O veículo é uma réplica da locomotiva Castanhal 28, conhecida como "Maria Fumança", e simboliza a antiga estrada de ferro da cidade.

Passear pela Praça do Cristo

A Praça do Cristo é uma alternativa para curtir a tarde praticando exercícios físicos. (Foto: Site Castanhal-pa)

A estátua de Jesus Cristo, localizada na Praça do Cristo, em Castanhal, é um dos atrativos para aqueles que buscam praticar atividades físicas, passear em família ou apenas curtir o vento fresco das belas tardes feitas no município. O monumento foi inaugurado em 1982, em comemoração aos 50 anos da cidade, e lembra o Cristo Redentor do Rio de Janeiro.

Ter uma experiência única no Arte Fazenda Renascer

Visitantes se conectando com a natureza no Arte Fazenda Renascer. (Foto: Instagram @artefazendarenascer)

O Arte Fazenda Renascer é uma comunidade de construção, refúgio e cura fortemente ligada a natureza. Lá, o visitante pode viver uma experiência única de alimentação natural, trilha medicinal e conhecimento do seu próprio eu.

Onde se hospedar em Castanhal?

Quinta das Alamandas

A arquitetura rústica do Quinta das Alamandas promete agradar seus clientes. (Foto: Instagram @quintadasalamandas)

O hotel Quinta das Alamandas é uma alternativa para não deixar o conforto de lado e descansar em um ambiente agradável, com arquitetura rústica e bem arborizada.

Hotel Accord Castanhal

Accord Hotel dispõe de acomodações mais sofisticadas. (Foto: Site Accord Hotel)

Accord Castanhal é uma opção de hospedagem mais sofisticada e tradicional, com quartos nas categorias standart, executivo e luxo. O estabelecimento aceita pets, tem pacotes personalizados e oferece coworking para trabalhos.

Hotel Durma Bem

Hotel Durma Bem oferece uma hospedagem mais barata e repleta de conforto. (Foto: Instagram @hotel_durmabem_castanhal)

O Hotel Durma Bem é uma alternativa para quem busca uma hospedagem mais barata. O local promete muita hospitalidade e conforto aos seus visitantes.

Onde comer em Castanhal?

O República Rural é uma das opções alimentíciais da região. (Foto: Instagram @republica.rural)

Point da Picanha: Opção para apreciar um bom churrasco.

Restaurante Nagasaka: Self service de comida brasileira e sushi (aos domingos).

Restaurante e espaço cultural Koi: Espaço para curtir eventos culturais e desfrutar do melhor da comida brasileira.

República Rural: Alternativa para saborear um bom café em família.

Tati Coxinhas: Salgados em geral.

Restaurante Flutuante de Inhangapi: Ambiente ideal para aproveitar o almoço de domingo.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)