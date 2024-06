Castanhal entra na rota dos resorts de luxo

Uma das mais reconhecidas redes internacionais de hotéis, a Wyndham, anunciou a construção de cinco resorts de luxo no Brasil: nos estados do Pará, São Paulo, Rio Grande do Norte, Goiás e Maranhão. Sendo que Castanhal foi escolhida pra receber o empreendimento, que prevê 150 unidades e entrega em 2028.

O investimento conjunto é de aproximadamente R$ 400 milhões. E o anúncio foi realizado no ADIT Share 2024, maior evento de multipropriedade da América do Sul, ocorrido no interior de São Paulo, em abril deste ano.

Atualmente, a rede Wyndham opera 36 hotéis no Brasil, totalizando mais de 8 mil apartamentos que recebem viajantes de diversas partes do mundo.

O resort planejado em Castanhal deve ser instalado na área do Guará Park, localizado e faz parte de um projeto maior, que inclui outros quatro resorts de luxo:

-Wyndham Lençóis Maranhenses Blue Resort (MA): com 343 apartamentos, será inaugurado em duas fases entre 2027 e 2028.

-Wyndham Lagoa de Pitangui Beach Resort (RN): com 152 apartamentos, previsto para inauguração no final de 2024.

-Wyndham Luziânia Corumbá IV Lake Resort (GO): com 313 apartamentos, com inauguração prevista para 2028.

-Wyndham Garden Grandes Lagos (SP): em Santa Clara do Oeste, com 372 apartamentos.

Os novos resorts funcionarão no esquema de multipropriedade, quando o empreendimento é dividido entre vários “donos”, o que permite a todos a utilização do espaço por um determinado tempo. Esse tipo de serviço está na moda no país, com diversos empreendimentos lucrando com a venda de lotes para férias em família.

Os novos resorts somam mais de 1,3 mil apartamentos distribuídos por São Paulo, Goiás, Maranhão, Rio Grande do Norte e Pará, reforçando a presença da Wyndham no mercado brasileiro.

O primeiro trimestre de 2024 da Wyndham registrou um crescimento global positivo, refletindo também no Brasil. A companhia atingiu a marca de 876 mil apartamentos em 95 países, um aumento de quase 4% em comparação com o mesmo período de 2023.

O Risort de Castanhal

O Guará Forest Redort será construído a pouco mais de uma hora de distância da capital paraense, BR-316 KM 52, e fará parte do Guará Accua Park.

A CMO do Guará Accua Park fala sobre o empreendimento.

“O Guará Forest Redort foi idealizado para ser uma nova forma de turismo, conectando a tranquilidade da natureza com o conforto e bem estar de um resort de luxo. Apoiado pela rede internacional de hotelaria de luxo Whyndhan Garden, que fez o anuncio oficial que faria parte do projeto na ADIT Share 2024, colocando o município de Castanhal na rota dos Resorts de luxo”, disse Fernanda Magalhães.

O resort do Guará será alocado na área que faz fundo com o parque aquático.

“A intenção é quebrar paradigmas de como se conhecem hospedagens tradicionais, não queremos prédios, não propomos modernidade, o Guará Forest Resort é uma imersão de conforto em meio a natureza, respeitando-a, e coexistindo com ela”, contou a CMO da empresa.

O projeto foi lançado oficialmente no dia 21 de junho apenas para quem é sócio do Guará Acqua Park, que terão prioridade nas cotas.