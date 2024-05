Ministro do Turismo anuncia aporte de R$ 100 milhões do Fungetur ao Pará para preparação da COP 30

O ministro do Turismo, Celso Sabino, vai assinar nesta sexta-feira (10.05), em Belém, a portaria que define um aporte de R$ 100 milhões do Fundo Geral de Turismo (Novo Fungetur) ao Pará para a concessão de financiamentos para a preparação da COP 30 no estado, em 2025.

A iniciativa faz parte ações de apoio do governo federal a organização do evento e também prevê benefícios à contratação de crédito para a realização de obras por empreendimentos turísticos privados envolvidos no suporte à reunião, como a ampliação dos valores captáveis, o aumento da participação do Fungetur nos financiamentos e o uso de mais fundos garantidores nas operações.

VEJA MAIS

O Fungetur é disponibilizado com verbas do Ministério do Turismo e atende preferencialmente micro, pequenas e médias empresas, que devem estar inscritos no Cadastur, o Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos.

O evento será transmitido pelas redes sociais do Ministério do Turismo.