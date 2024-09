Castanhal: focos de queimadas se espalham pelo município

Em Castanhal, região nordeste do estado, foram registrados por moradores vários focos de queimada em diversos bairros do município, desde sábado, 31 de agosto. A cidade amanheceu nesta terça-feira, 03, encoberta por fumaça provocada por queimadas em terrenos baldios.

VEJA MAIS

Vídeos feitos por moradores e postados em redes sociais mostram o desespero de algumas pessoas tentando apagar o fogo, em uma área do conjunto dos Buritis, bairro do Novo Estrela, na tarde de domingo, 01. Outro vídeo, mostra um bombeiro civil pagando o fogo em outra parte do conjunto.

Na tarde de ontem a situação se repetiu no bairro do Nova Olinda, no terreno baldio que fica às margens da avenida Altamira, em frente ao terreno do antigo parque do Ibirapuera. Os focos de queimada foram registrados nos montes de lixo que são despejados na área. A fumaça se espalhou pela cidade.

A dona de casa Maria da Conceição Moraes, que passa todos os dias de bicicleta pela avenida, lamentou a situação.

“A gente não sabe a quem recorrer. Não sabemos quem faz uma coisa dessas, mas dá para perceber que querem solucionar o problema do lixo tocando fogo. A gente vê os carroceiros vindo deixar o lixo nessa área. Tem também os donos de terreno que querem limpar a área queimando tudo. Triste essa situação. Faz mal essa fumaça para todo mundo”, comentou.

Foco de quimada em terreno baldio, no bairro do Nova Olinda, em Castanhal. (Patrícia Baía / O Liberal)

Reunião

O Secretário Municipal de Meio Ambiente, Leandro Guilherme informou que será realizada uma reunião, às 13h, na Semma, para organizar uma operação de fiscalização nas áreas afetadas.

“Vou me reunir com a fiscalização da Semma e convocar a Polícia Civil para descobrir quem são os responsáveis por esse ato criminoso”, disse o responsável pela Semma.