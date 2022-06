Castanhal: Colisão entre motociclista e cavalo quase termina em tragédia

Um acidente envolvendo um motociclista e um cavalo tem levantado, novamente, um questionamento nos moradores de Castanhal, nordeste do estado, sobre os cavalos que alguns proprietários costumam deixar “pastando” pelas ruas. O acidente ocorreu na tarde de sábado (11), na travessa Kazuma Oyama, no bairro Novo Estrela. Uma motociclista trafegava no sentido centro quando um cavalo saiu correndo e atravessou a pista, colidindo com a condutora da moto.

O impacto foi grande, mas, felizmente, a motociclista e o cavalo não tiveram ferimentos graves.

Falta de fiscalização dos órgãos competentes

Para o motorista Mauro Rodrigues essa situação poderia ter sido evitada se tivesse fiscalização dos órgãos competentes. “A cidade não é mais como era há trinta anos. Ela cresceu e só cresce e não tem condições dessas pessoas ainda usarem cavalos no centro urbano. Se a prefeitura fiscalizasse não teríamos esses animais nesta situação. Os donos devem cuidar dos animais e não soltá-los para que coloquem em risco tanto a vida dos bichos quanto das pessoas”, opinou.

Circulação de cavalos em área urbana é recorrente

A circulação de cavalos, principalmente nos bairros mais periféricos, ainda é uma realidade em Castanhal. É possível encontrá-los puxando uma carroça que leva de material de construção a pequenas mudanças ou amarrados em árvores e sem a presença do tutor.

