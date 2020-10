Burro fica pendurado em carroça por conta de excesso de peso

Um burro ficou pendurado em uma carroça na última terça-feira (27) em Juazeiro do Norte, no Ceará, por conta do excesso de peso que carregava. Em imagens que circularam nas redes sociais é possível ver que o animal estava com uma grande carga de tijolos e não resistiu ao peso.

De acordo com o Sistema Globo, a cena chocante foi fotografada e denunciada à polícia ambiental por uma pessoa que passava pelo local. O Batalhão de Polícia do Meio Ambiente de Juazeiro do Norte foi acionado e o dono do animal foi identificado e notificado para se apresentar à delegacia. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil do Ceará, que instaurou um inquérito. Após a fiscalização, o animal foi solto em área livre.

O caso está sendo investigado e, caso seja constatado maus-tratos ao animal, o responsável pode pegar uma pena de cinco a dois anos de reclusão.