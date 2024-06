Caminhão com tomates tomba na Transamazônica neste domingo (30/6)

Um caminhão carregado de tomates tombou na manhã deste domingo, 30, na rodovia BR-230, também chamada de Transamazônica, próximo à cidade de Uruará, no sudoeste do Pará. O acidente ocorreu por volta das 6h, no km 167, sentido Medicilândia e Uruará, em um trecho ainda não pavimentado da rodovia.

Segundo informações de Confirma Notícia, as circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas. O motorista, que sofreu apenas escoriações leves e conseguiu sair da cabine sem dificuldades. Uma equipe da Polícia Militar que passava pelo local ofereceu assistência, mas o caminhoneiro informou estar bem e decidiu permanecer no local para proteger a carga.

Em imagens que circulam na internet é possível ver que algumas partes do caminhão ficaram danificadas com o acidente, mas a carga não foi perdida, por estar coberta com uma espécie de lona, para evitar que os tomates caíssem.

O veículo tombou às margens da rodovia e, por isso, não houve congestionamento de outros carros que passavam pelo local, como também aponta a apuração do site regional. Segundo informações de testemunhas, a carga estaria vindo da Bahia com destino a Santarém, oeste paraense, de onde seguiria para Manaus, no Amazonas.