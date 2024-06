Em quase 6 meses, uma média de 10 acidentes foram registrados por dia nas rodovias federais do Pará

No Pará, uma média de 10 acidentes por dia foram registrados nas rodovias federais, no período de 1º de janeiro a 20 de junho de 2024. A média foi calculada a partir de dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF) - que iniciará a "Operação Férias Escolares no dia 1º de julho -, os quais apontam 1.752 acidentes nesse período. Desse total, 516 ocorreram na BR-230, representando 24% dos casos. O superintendente da PRF no Pará, inspetor Haroldo Teixeira, explica que, grande parte desses acidentes, são resultados de imprudência dos condutores.

VEJA MAIS

Segundo o superintendente, algumas estradas federais, como a BR-155 e a BR-230 - que sofrem com a falta de asfaltamento -, apresentam alguns pontos críticos, mas que isso não é a principal causa dos desastres que ocorrem nesses trechos. “A estrutura viária das nossas BRs ainda são um pouco antigas. Todas as vezes que observamos [algum problema] ao longo das nossas rodovias, como falta de sinalização, comunicamos ao DNIT, que nos ajuda bastante”, acrescenta Haroldo.

Dicas

Com a proximidade do período de veraneio e maior circulação nas estradas, o superintendente alerta para os principais cuidados nessa época, como evitar beber e dirigir, evitar ultrapassagens proibidas, uso de cinto de segurança e manter distância segura entre veículos. E ele detalha também: “Descansar antes de iniciar a viagem; antes de sair, verificar a documentação do veículo; checar a manutenção: pneus, freios, limpadores de para-brisa, entre outros; e observar para a placa de velocidade permitida”, alerta.

Já para os condutores de motos, as medidas devem ser redobradas, explica Haroldo. “Para os motociclistas, o básico é dirigir com a CNH. Muitas das pessoas que são fiscalizadas [durante as operações] são inabilitadas. Além disso, deve-se fazer o uso de equipamento obrigatório, principalmente o capacete, que deve ser utilizado com a viseira. Não se deve dirigir usando sandália”, reforça o superintendente, ao lembrar que o respeito no trânsito também deve nortear a direção dos condutores.

Operação

Um total de 450 agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) irá reforçar a segurança viária nas rodovias e estradas federais do Pará durante a "Operação Férias Escolares 2024", que está prevista para começar no próximo dia 1º de julho, conforme detalhado pela PRF ao Grupo Liberal, na quinta-feira (27). Somente em 2023, durante a ação daquele ano, a PRF contabilizou 82 acidentes, sendo 40 graves. De acordo com o superintendente da PRF no Pará, Haroldo Teixeira, o planejamento das estratégias está na fase final.

A operação, que seguirá nos quatro fins de semana de julho, tem como objetivo é intensificar a presença policial e a sinalização em áreas e momentos de maior movimento, com histórico de acidentes e criminalidade. Estratégias como orientação de trânsito e fiscalização nas estradas fazem parte da iniciativa, a fim de reduzir a ocorrência de acidentes durante o período de veraneio. Segundo o superintendente Haroldo, alguns trechos específicos ganharão reforços de efetivo.