Homem morre após cair e ter a cabeça esmagada por carreta na BR-010, em Paragominas

Um homem identificado apenas pelo prenome de Reginaldo morreu após cair e ter a cabeça esmagada por uma carreta, na rodovia BR-010, à altura do km 12, em Paragominas, no sudoeste paraense. O acidente ocorreu por volta das 9h20 deste sábado (22). As informações foram confirmadas pelo 19º Batalhão da Polícia Militar (19º BPM).

VEJA MAIS

Segundo a polícia, testemunhas informaram que a vítima estava na rodovia quando caiu entre as rodas da carreta. Ainda segundo as pessoas que presenciaram o momento, a vítima estava visivelmente alcoolizada, o que pode ter contribuído para que Reginaldo se desequilibrasse e caísse. Informações preliminares do local ainda dão conta de que a vítima estava acompanhada de um amigo.

Os dois estavam caminhando pela via, quando Reginaldo parou para urinar entre os pneus da carreta. Foi então que ele caiu e foi atropelado. No entanto, essa versão não foi confirmada pela polícia. Até o momento, não se sabe do paradeiro do amigo da vítima e se ele também ficou ferido. Nas redes sociais, diversas pessoas comentaram que, no trecho onde o acidente ocorreu, é grande a incidência de acidentes.

Ainda de acordo com a PM, o motorista da carreta foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), pois estava nervoso e chegou a passar mal momentos após o acidente. A Polícia Científica do Pará fez a análise e remoção do cadáver ao Instituto Médico Legal (IML) de Paragominas.

Também conforme informações preliminares, Reginaldo trabalhava como pintor. Não há informações se a família dele compareceu até o local do acidente. Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros também estiveram no trecho onde a fatalidade ocorreu.

A Polícia Civil informou que o motorista permaneceu no local e se apresentou na delegacia para prestar esclarecimentos. Por este motivo não houve prisão, conforme determina o Código Brasileiro de Trânsito.