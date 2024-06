Acidente entre dois veículos deixa duas pessoas feridas na Transamazônica

Um acidente entre dois carros deixou duas pessoas feridas, na tarde da última sexta-feira (21), na rodovia BR-230, a Transamazônica. A colisão ocorreu próximo à vila Ouro Verde, entre os municípios de Placas e Rurópolis, no sudoeste paraense. Até o momento, as circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas.

Com o impacto da batida, o veículo menor envolvido no acidente ficou com a parte da frente totalmente destruída, como mostram imagens que circulam nas redes sociais. A suspeita é de que, com o impacto, o carro tenha saído da pista. Já o outro veículo, uma caminhonete, também teve danos na área frontal. Também pelos registros, é possível observar que a má estrutura da via.

Segundo as informações preliminares do local, as duas vítimas foram encaminhadas para o Hospital Municipal de Rurópolis. As vítimas não tiveram as identidades reveladas. Até o momento, também não se tem confirmação oficial da polícia sobre quantas pessoas ocupavam os veículos.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Rodoviária Federal (PRF) e à Polícia Civil. A Polícia Civil informou que, até o momento, não houve registro do caso. A PRF não respondeu até o fechamento da edição.