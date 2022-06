Cadernos regionais de O Liberal valorizam pluralidade cultural do Pará

Expandindo a cobertura jornalística em municípios de diferentes regiões do Pará, o jornal O Liberal colocou nas bancas de jornais, esta semana, cadernos com matérias especiais de Santarém, Castanhal e Ananindeua. Valorizando a tradição do impresso, os três encartes circularam em todo o Estado levando muita cultura, política, economia e curiosidades locais; porém, se tratando de uma redação integrada e multiplataforma, todo o conteúdo produzido pode ser acessado no portal e redes sociais.

Na quarta-feira (22), Santarém, no oeste paraense, celebrou 361 anos. A data marcou a estreia do "jornal dentro do jornal" do município conhecido como Pérola do Tapajós. O noticiário chegou contando com colunistas locais, encantos da cidade que transborda turismo e histórias de quem vive na região.

Última edição do caderno regional mostrou os encantos de Santarém (Marco Santos/ Agência Pará)

Para a servidora pública Maria Lima de Souza a novidade vai marcar a história da cidade. “A chegada do Jorlnal O Liberal em Santarém é um marco no jornalismo no oeste do Pará. Acredito que, por meio dele, vamos conseguir nos manter informados com os fatos mais relevantes da região do Pará e do mundo”, considerou.

O vereador Júnior Tapajós elogiou a iniciativa do Grupo Liberal. “A informação sempre foi um dos maiores patrimônios de qualquer sociedade. A história está aí pra contar. E como santareno, fico muito feliz de receber o Liberal em nossa cidade. Mais um meio de informação e mais que isso, informação de qualidade. Informação de tradição. Santarém agradece a chegada do jornal!”, comemorou o parlamentar.

Na quinta-feira (23) foi o nascimento do encarte de Castanhal, a famosa “Cidade Modelo”, no nordeste paraense. Com o caderno, o leitor castanhalense ganhou um noticiário local, com colunas de opinião e social, contando histórias e mostrando as riquezas de uma das cidades mais desenvolvidas do Pará.

Depois de conferir as páginas do jornal, a farmacêutica Erly Darlim parabenizou a produção do Grupo Liberal. “Estou encantada com esse jornal. O Liberal é o jornal mais importante do Pará e que agora passa a destacar tudo o que acontece em nossa cidade e de forma especial, porque tem um caderno de Castanhal. Parabéns pela iniciativa”, disse alegre.

A empresária e consultora de moda Rosiane Moura ressaltou a credibilidade que as notícias de Castanhal passam a ter a partir de agora. “Vamos ser vistos não só no jornal O Liberal como também nas redes sociais e no portal. Isso será muito bom para o nosso município. Somos empreendedores e muito lutadores. Temos muito a mostrar para o Pará “, pontuou.

O tenente-coronel Francisco Galhardo, comandante do 5º BPM também falou sobre o caderno. “Parabéns. Ficou excelente e não só a matéria sobre a reforma do nosso quartel, mas o jornal todo falando de Castanhal. Destaque importante também para a matéria sobre o projeto de Equoterapia e já adianto para vocês que no segundo semestre vamos voltar ao projeto e também reativar o projeto de policiamento montado no município”, considerou..

Paulo Moura, empresário e presidente da Associação Empresarial de Castanhal (ACIC) comentou: “Ter um espaço somente para Castanhal em um jornal tão importante como O Liberal é algo sensacional. Castanhal é um município polo. Temos muitas indústrias, com destaque para a produção do Açaí, temos um grande comércio e tudo isso precisa ser valorizado. Parabéns ao Grupo Liberal que é verdadeiramente um dos mais empreendedores do Brasil”, disse.

Representando a Região Metropolitana no projeto, nesta sexta-feira (24) o encarte de Ananindeua chegou à segunda edição. Com coluna social, agenda cultural, esporte amador e até mesmo dicas de beleza, as matérias destacam o protagonismo ananindeuense e informa o Estado sobre a segunda maior cidade do Pará.

Leitor do jornal, o empresário Nilton Athayde comemorou o destaque da programação cultural de Ananindeua no caderno encarte. “Parabéns ao jornal O Liberal. O caderno está muito bom e particularmente fiquei surpreendido com a riqueza da agenda do final de semana. Tudo está atrativo, lindo demais, gostei e o Pará precisa muito disso, de ter essa parte cultural mais divulgada, de forma bastante competente como faz a equipe do jornal O Liberal”, parabenizou.

Após conhecer o novo produto, Francisca Rodrigues, comerciante no Mercado Municipal de Ananindeua, agradeceu o empenho do Grupo em falar de sua cidade. “Quase não vejo os jornais daqui falando do município e, quando falam, geralmente é para noticiar algo ruim. Mas Ananindeua tem muita coisa boa para falar e esse caderno é prova disso. Fico feliz em saber que agora, podemos ler sobre economia, política e cultura da nossa cidade no maior e melhor jornal do Pará”, disse.

O jovem Alex Henrique, também feirante no mercado, achou a proposta inovadora. “Isso é uma novidade. Sabia que o jornal O Liberal já falava da cidade, mas agora, com esse caderno especial vai ficar ainda melhor, vai dar destaque para nosso comércio, trabalho e história”, comemorou.

Saiba mais sobre o projeto

Neste primeiro momento, sete municípios passam a dispor de cobertura diária para geração de conteúdos para o jornal impresso, portal, redes sociais e rádio. Quinzenalmente, esses municípios terão um jornal dentro de O Liberal, em formato tablóide, com reportagens especiais e com espaço para vozes e abordagens locais de diferentes assuntos; como ocorreu com Santarém, Castanhal e Ananindeua.

Para isso, o Grupo reforçou o time de jornalistas para atuar publicando notícias de cada região, diretamente dos municípios. Com isso, a Redação Integrada ganha mais agilidade, mais profundidade nas matérias e um olhar mais regional, com maior conhecimento de cada região do Estado.