Grupo Liberal prepara novidades e ferramentas em multiplataformas

As próximas semanas prometem ser cheias de novidades pelo Grupo Liberal, com o lançamento de vários projetos especiais pensados para o leitor, audiência e mercado, que vão do setor de Jornalismo ao Comercial, sempre dentro da estratégia digital e de tecnologia do grupo.

Dentre as novidades, o diretor de Conteúdo, Daniel Nardin, adianta que a empresa vem trabalhando para intensificar a regionalização e aumentar a capilaridade do conteúdo produzido pela equipe de reportagem em todo o estado do Pará, com destaque para as cidades de Castanhal, Marabá e Santarém, que terão jornalistas in loco.

O conteúdo jornalístico estará disponível em várias plataformas, com redes sociais próprias, boletins para a Rádio Liberal, além de jornal impresso, cuja periodicidade será quinzenal. “Com isso, nós queremos ampliar a nossa produção, com olhar ainda mais próximo das diferentes realidades de cada região, com linguagem própria e conteúdo multimídia”, afirma Nardin, acentuando que, atualmente, a cidade de Santarém, no oeste paraense, já conta com a jornalista Ândria Almeida, e a ideia é reforçar ainda mais a equipe em todas as regiões.

Libshop reinventa e reposiciona o “Classificados”

Uma das novidades que já inicia nesta segunda-feira (28) foi compartilhada na quinta-feira (24) com o grupo de coordenadores de distribuição do jornal O Liberal: o novo caderno de classificados, em um formato mais moderno, com novos conteúdos e tecnologias que vão garantir mais praticidade e utilidade para o dia a dia dos leitores, também em multiplataformas.

“O Libshop passa, então, por uma grande repaginação de posicionamento, deixando de ser um classificado impresso para passar a ser uma grande marca. Uma multiplataforma para quem quer comprar e vender. Para quem quiser fazer negócios, seja presencialmente, no papel, na tela, num evento, ou dentro das experiências digitais, a gente posiciona o Libshop nessa frente”, adianta a diretora de Mercado do Grupo Liberal, Aline Viana.

Segundo o coordenador comercial do LibShop, Frederico Tenório, a principal novidade será o uso de imagem em todos os anúncios e a inserção de QR Code “que vai levar o leitor direto para o próprio anúncio, para um vídeo, para o whatsapp, direcionando e dando mais credibilidade para o cliente, agilizando a comunicação direta”, avalia Frederico.

Além do código de barras bidimensional, o caderno também terá conteúdos diários, com matérias que vão informar e esclarecer o leitor sobre diversos temas. “A cada dia da semana vai ter uma chamada e um tema, falando de um assunto, como educação, carreira profissional, automóvel, imóveis, mundo pet e entretenimento... Isso também vai agregar muito mais ao leitor”, compartilha Frederico Tenório.

Para Vanilsa Silva, uma das coordenadoras de venda do jornal avulso, o destaque serão os conteúdos específicos. “É muito interessante para os leitores, pelo QR Code que leva a outras plataformas e conteúdo além do texto e da foto. Também bom ter as notícias, porque vai movimentar mais. Vai melhorar bastante”, comenta.

Liberal Amazon terá nova fase como Amazon Vox

Após quase um ano e o sucesso das quase 40 edições publicadas, o projeto multiplataforma e bilíngue - português e inglês - Liberal Amazon entrará numa nova fase e, agora, chamará Amazon Vox. O conceito é que seja um “hub”, uma plataforma de conteúdo 360, que irá gerar produtos e conteúdos para diferentes plataformas. Além de site específico, o projeto terá perfil e página própria em redes sociais, podcast, reportagens especiais, articulistas, newsletter, entrevistas, lives e vídeos, além de outras novidades que estão sendo trabalhadas, com foco na audiência e que tem despertado interesse do mercado. Todo o conteúdo seguirá no foco de levar a narrativa amazônida para o mundo, feita por quem vive na Amazônia, com jornalismo e tecnologia.

“Fizemos uma pausa para analisar e promover as mudanças, porque começamos a receber interesse internacional no projeto, de instituições e outros veículos de imprensa. A plataforma terá vários canais de distribuição e o site terá forte indexação em sua construção para que pessoas do mundo todo, através de sites de buscas, encontrem o Amazon Vox quando pesquisarem sobre a Amazônia. Temos parceiros bastante interessados no projeto e teremos reportagens a partir de viagens pelo interior da Amazônia, além de outras iniciativas e projetos paralelos que a plataforma irá agregar”, explica o diretor de Conteúdo, Daniel Nardin.

Ele destaca, ainda, a parceria que será mantida com a Universidade Federal do Pará (UFPA), por meio do Núcleo de Estudos da Tradução (NET), liderado pela professora Silvia Benchimol, responsável pelo apoio na tradução das reportagens para o Inglês. “Temos apoio da UFPA e agradecemos muito a equipe e ao reitor Emmanuel Tourinho, pois pesquisadores da academia tem inclusive ajudado na curadoria das pautas e vamos intensificar isso, inclusive com outras instituições. O nome Amazon Vox sintetiza a ideia inicial do Liberal Amazon, que é ser a voz da Amazônia”, destaca Nardin. O lançamento do Amazon Vox está previsto para ocorrer em maio.

Realidade aumentada: um novo jeito de ler o impresso

Outra novidade, nunca antes proporcionada pelos veículos de comunicação da região Norte, que promete impactar positivamente o leitor de O Liberal é a tecnologia da realidade aumentada, através da qual o leitor poderá interagir mais e navegar pelo jornal impresso, com apenas alguns cliques na tela de seu smartphone, que os levarão para galerias de fotos e vídeos, por exemplo. “Essa tecnologia é importante porque não somente o conteúdo jornalístico ganha, mas a área comercial e de mercado também, com possibilidades de anúncios interativos”, avalia Rafael Silveira, head de estratégia digital do Grupo Liberal, reforçando que a novidade deverá ser implementada ainda em abril.

Silveira exemplifica como a tecnologia da realidade aumentada irá proporcionar vasta experiência ao leitor. “Você vai ter uma foto no jornal e, ao apontar o celular para aquela foto, será reproduzido um vídeo. Ou então, numa matéria, você pode apontar o celular para ela e ouvir o áudio de alguém narrando aquela reportagem. Esse conceito vai ajudar o nosso leitor a ter mais informações além daquilo que ele está vendo”, explica.

“A realidade aumentada abre uma série de oportunidades para que a gente se relacione melhor com a nossa audiência, com o nosso público, para que a gente seja mais interativo, comunicativo, porque uma página de jornal vai poder abrigar muito mais conteúdo. A ideia é essa: extrapolar com mais informação, mais conteúdo”, acrescenta.

Outra novidade no impresso é a ampliação do caderno Cultura às segundas, que vai passar de quatro para oito páginas, com diversos conteúdos multimídias sobre música, dança, teatro e arte. “A equipe tem feito um trabalho incrível e precisamos de mais espaço para os conteúdos. Quem ganha é o leitor, nosso maior foco. Tudo isso mostra que o impresso vive, e vive com força, sempre alinhado com as tecnologias, pensado para o nosso leitor, que é quem mais nos motiva na busca pela mudança, alinhada com nosso presidente executivo”, defende Nardin.

Libclub+: Assinante com mais vantagens

Assinantes de O Liberal também poderão contar com um clube de vantagens que oferece descontos exclusivos em diversos estabelecimentos do país. “Nós fizemos uma parceria com a Partiu!, que é uma das startups mais consolidadas do Brasil, quando a gente fala de clube de vantagens. E a gente oferece para o mercado o Libclub+ a partir de hoje. Nós temos dentro do clube mais de mil marcas nacionais e regionais com descontos especiais e exclusivos. Esse projeto vem para fortalecer tudo o que a gente tem feito junto com o assinante”, pontua Aline Viana.