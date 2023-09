Boto-cinza é encontrado morto com três marcas de tiro; espécie é ameaçada de extinção

No dia da Amazônia, banhistas encontraram um boto-cinza (Sotalia guianensis) morto com três marcas de tiro. A espécie é ameaçada de extinção nacional e internacional, segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (Icmbio). O animal foi localizado às margens do Rio Tapajós, no município de Itaituba, região sudoeste do Pará. As informações foram divulgadas em reportagem que a TV Liberal exibiu na última terça-feira (05).

O mamífero aquático estava na praia de Itapeua, em um banco de areia, local formado durante o período de verão amazônico na região paraense. Banhistas informaram que o animal apresentava duas marcas de tiro na face e outro na barriga.

VEJA MAIS:

A reportagem da TV Liberal informou que uma analista da Secretaria de Meio Ambiente (Semma) de Itaituba confirmou o caso. A secretaria também informou que o boto foi retirado da praia e levado ao laboratório para ser analisado. O órgão municipal de Meio Ambiente declarou que vai investigar o crime e localizar os responsáveis.

Desde 1987, os botos são protegidos por lei, sendo proibida a prática da pesca. Segundo o artigo 29 da lei de crimes ambientais, que proíbe a caça e a captura de animais silvestres, o autor do crime, se for identificado, poderá ser condenado entre seis meses a um ano de prisão.

Nesta terça-feira (06), Polícia Civil (PC) informou, em nota, que o caso ainda não foi registrado na delegacia que atende o município.

A redação integrada do O Liberal solicitou nota a Unidade Integrada de Polícia do Meio Ambiente da Polícia Militar (PM) e para a Semma do município. A reportagem aguarda retorno dos órgãos.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador de Atualidades)