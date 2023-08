Homem é preso enquanto preparava carne de onça-pintada; carne serviria de alimento para cachorro

Nesta terça-feira (22/8), a Polícia Civil do Estado do Mato Grosso efetuou a prisão de um homem de 44 anos sob suspeita de envolvimento na morte de onças-pintadas no município de Paranaíta (MT), a cerca de 830 km da capital estadual. No local da operação, os agentes acharam uma cabeça de uma das onças abatidas. No momento da prisão foi encontrado um tacho com carne do animal sendo cozida, juntamente com ossos do felino morto.

A operação foi realizada em conjunto com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Os agente também apreenderam armas de fogo, munições e partes do animal abatido, como carne e gordura, que estavam armazenadas no congelador da residência. Informações preliminares indicavam que os animais eram abatidos para servirem de alimento para os cães da propriedade.

O homem é suspeito de ter participado do abate de pelo menos duas onças ao longo do último mês, de acordo com as autoridades policiais. Ele pode responder por crime ambiental e posse irregular de armas de fogo, tendo sido autuado em flagrante.