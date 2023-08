‘Zé da Onça’, de 88 anos, é preso por homicídio ocorrido há 16 anos, em Parauapebas

A Polícia Militar prendeu Florentino Botelho, também conhecido como “Zé da Onça”, de 88 anos, em Parauapebas, no sudeste do Pará. Em outubro de 2018, a Justiça havia expedido um mandado de prisão, por homicídio, contra o idoso. A prisão ocorreu, na noite de quinta-feira (10), em frente à casa dele, na avenida Dinamarca, no bairro Vila Rica.

Ainda segundo o Correio de Carajás, a Polícia Militar recebeu informações sobre a localização de Florentino e, naquele endereço, o encontrou junto de sua cuidadora. Ao verificar a identidade dele, a guarnição confirmou o mandado expedido pela 1ª Vara Criminal de Parauapebas.

A cuidadora Franciléia Soares Fernandes, ex-companheira de Florentino, conversou com a reportagem e apresentou sua versão sobre o crime, ocorrido há 16 anos. Segundo ela, Florentino agiu em legítima defesa. A confusão que começou quando a vítima do homicídio agrediu uma mulher e tentou agredir, também, Franciléia. Durante a briga, Florentino foi cortado de facão no braço e na barriga.

Idoso tem sérios problemas de saúde

Só que ele portava uma arma de fogo e atirou no homem, baleando-o na cabeça. Ela contou ainda que, após as formalidades legais, ele pagou fiança e foi colocado em liberdade. E que, desde então, nunca mais foi procurado pelas autoridades, não sabendo, portanto, o andamento do processo.

Franciléia afirmou ainda que o estado de saúde dele é delicado. Há cerca de três anos Florentino passou por complicações na próstata e, desde então, aguarda por uma cirurgia. A cuidadora afirmou que ele também teve um AVC e, por esse motivo, passou a ter problemas de memória.Ela espera que a prisão seja revertida por causa do estado de saúde de Florentino.