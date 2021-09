Foragido de Goiás por homicídio, homem é preso em Parauapebas

A Polícia Civil deu cumprimento ao mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal de Anápolis (GO) e prendeu, na manhã desta sexta-feira (3), Mickael Vitor de Oliveira Luiz, no município de Parauapebas, sudeste do Pará. Ele é acusado de homicídio, crime que teria sido cometido em outubro do ano passado, na cidade goiana. As informações foram divulgadas no portal Zé Dudu.

De acordo com informações da PC, Michael devia a um traficante uma quantia referente à aquisição de drogas. No dia 20 de outubro de 2020, o homem teria ido até a residência do acusado para cobrar a dívida, mas ele não estava em casa.

Ainda segundo a PC, depois de perceber que Mickael não estava, o traficante, então, teria feito a cobrança à mãe do acusado. Ao saber do fato, ele teria ficado furioso e assassinado o homem. O mandado foi cumprido no Residencial Alto Bonito, onde estava morando.