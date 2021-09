Polícia prende homem suspeito de participar de homicídio em Parauapebas

A Polícia Civil de Parauapebas cumpriu nesta quarta-feira, 29, um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem, identificado como Ricardo Silva e Silva, suspeito de envolvimento em um homicídio contra o jovem Douglas Ribeiro de Almeida, ocorrido em Parauapebas. As informações são do site Pebas Notícias.

Segundo informações, Douglas foi assassinado no dia 16 de junho deste ano em um bar localizado na rua Daniela Perez, entre as ruas Bom Jardim e São João Batista, no bairro Guanabara.

No dia do crime, antes de ser morto, Douglas teria corrido para pedir ajuda a um grupo de pessoas. Em seguida, dois indivíduos teriam chego em uma motocicleta. Um dos criminosos chegou a gritar “perdeu” e efetuou dois disparos de arma de fogo contra a vítima, que não teve nenhuma chance de defesa e morreu no local.

As investigações da 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Parauapebas, onde o caso está registrado, apontam que o crime pode ter sido motivado por intrigas em virtude de relacionamentos amorosos. Ricardo foi apresentado à autoridade policial de plantão e está à disposição da Justiça.